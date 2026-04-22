辣椒水誤傷柯文哲…中市六警分局長遭拔官神隱一周 最新動向曝光

民眾黨榮譽主席柯文哲17日到逢甲夜市掃街，分局長周俊銘誤噴辣椒水，造成柯一行人咳嗽不適，被記兩小過拔官。圖／議員參選人劉岑妤提供 台灣民眾黨前主席柯文哲、同黨台中市議員參選人劉芩妤，17日前往逢甲夜市掃街，直播途中突然聞到不明氣味，志工等人研判有人噴辣椒水，劉隔天前往第六警分局報案，事後查出是帶隊的第六警分局長周俊銘因辣椒噴頭水故障，四度洩漏釀禍，周遭記過、調職，今確認周將被調到台北市警局擔任警政監。

周俊銘事後受訪說，事情已經發生，靜待後續的處分，自嘲「像是風口上的豬，快要飛起來了」，目前先跟妻子到南投紫南宮，沉澱心情，感謝外界的支持與批評。

柯文哲、劉芩妤17日前往台中市逢甲夜市掃街時，聞到辣椒水氣味，劉隔天到六分局提告傷害，但市警局後續調閱385支監視器後發現，案發時第六警分局長周俊銘因辣椒水噴頭有裂痕，4度誤洩瓶內溶夜釀禍，被市警局祭出記兩過、調離現職處分。