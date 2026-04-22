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不滿外調警員營區內開槍洩憤 保五總隊澄清曝「真實原因」：將記過處分

聯合報／ 記者巫鴻瑋石秀華／高雄即時報導

保五總隊警力在營區訓練展示警力成果。圖／本報資料照
保五總隊警力在營區訓練展示警力成果。圖／本報資料照
警政署保安警察第五總隊位於高雄的仁武營區20日晚間驚傳槍響，一名年約50多歲的吳姓警員在值班時，持槍對空鳴發1槍，引發營區騷動，外傳警員是不滿內部支援調動的「黑箱作業」，屢次將老鳥外調才鳴槍抗議，不過保五總隊出面澄清，現場未造成人員傷亡，經查是該警員因「家庭因素」所致，將記過處分並依法送辦。

保五總隊解釋，該名警員經初步瞭解，近期是因「家庭因素」導致情緒低落，在勤務中一時思慮欠周，才會有不當擊發子彈的行為，詳細事發原因仍由督訓科調查處理當中。

保五總隊指出，該名吳姓警員在營區開槍的行為已涉嫌違反刑法第305條恐嚇危害安全罪，目前已移請仁武警分局函送橋頭地檢署偵辦，行政懲處部分，已報請警政署核予記一大過處分，同時將追究相關人員考核監督不周的行政責任。

保五總隊強調，後續將強化員警勤務紀律與法治教育，並持續關懷當事人身心狀況，防止類似情事再次發生。

據了解，保五總隊編制約1500名警力，主要負責支援各縣市地區群眾活動、選舉維安，以及協助地方治安、借調刑事局等任務。

20日晚間7時30分許，吳姓警員在擔服下午4時至晚間8時的械彈庫值班勤務時，突然持勤務配槍在營區內空地對空鳴槍，槍聲大作嚇壞當時在營區內的同仁，所幸並未造成任何人員傷亡，但鳴槍舉動已引起營區內緊張。

事發後，基層傳出該名吳姓警員開槍是為了抗議體制，因保五近期有一批警員將被外調支援，吳姓警員發現自己再度被列入名單，他認為自己10多年來在外調名單中來來去去，長官應派較年輕、無外調經驗的警員去磨練，而非總是針對他們這些「老鳥」，他懷疑調動名單有黑箱作業，且向上級反映卻未獲重視，求助無門下，才在值勤時鳴槍抗議。

警察 高雄

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