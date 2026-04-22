虛幣交易假面交真搶奪！警3波追緝查獲12人 還瓦解毒品分裝場

台北市日前有民眾面交虛擬貨幣時遭搶200萬元，警方陸續查獲8名犯嫌，近日執行第三波追緝，在台中、桃園等地查獲4名犯嫌，破獲毒品依托咪酯分裝場、扣回市價約800萬元的毒品證物，依法送辦。

警方第三波行動兵分二路突襲台中、桃園的犯罪窩點，當場查獲陳姓男子等4人到案，並在其桃園租處破獲毒品分裝場。圖／警方提供

警方表示，專案小組在3月10日晚間「陽明院區旁假幣商面交搶奪案」發生後介入追查，首波於3月11日在宜蘭地區查獲林姓男子等3人，清查發現有共犯已經南下，試圖潛逃出境，員警第二波跨海追緝，3月13日在屏東小琉球查獲李姓男子等5人。

專案小組兩波行動查獲8人到案、扣回42萬餘元現金及毒品等證物，檢方複訊後聲押禁見2人獲准、1人10萬元交保、2人限制住居、3人請回。

警方清查後發現，該集團鎖定網路上有意交易虛擬貨幣的民眾約出面交，背後分工於面交現場搶奪現金，犯後旋即跨縣市流竄逃逸，規避警方查緝；專案小組後續報請士林地檢署檢察官指揮偵辦，整合北市刑警大隊及跨縣市警力，透過監視器影像分析、通聯記錄比對等科技偵查方式，逐步釐清集團架構及分工，4月16日再度發動第三波拘提行動。

當日員警兵分二路突襲台中、桃園的犯罪窩點，當場查獲陳姓男子等4人到案，並在其桃園租處破獲毒品分裝場，犯嫌在該處存放大量毒品依托咪酯原料、分裝袋、電子磅秤及相關製毒工具，專案人員一併查扣，初估扣回市價約800萬元毒品證物，詢後依搶奪、詐欺、組織、毒品等罪嫌送辦，檢方複訊後聲押1人獲准、1人10萬元交保、2人請回。

警方表示，此案警方透過三波跨縣市查緝行動，展現整合科技偵查與區域聯防機制的執法能量，對於任何暴力犯罪及衍生的不法行為，警方將秉持「追緝到底、絕不寬貸」決心，全力打擊犯罪，確保社會治安，此案後續也將持續向上溯源，追查毒品來源。

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