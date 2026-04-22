快訊

MLB／鄧愷威2.2局無安打0失分奪中繼點！太空人牛棚放火遭守護者逆轉

從 Google 經理到拉麵職人 台日學霸夫妻的跨海創業路

逾1600億關稅退款企業不敢拿？川普喊「不申請我會記住」

聽新聞
0:00 / 0:00

虛幣交易假面交真搶奪！警3波追緝查獲12人 還瓦解毒品分裝場

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市日前有民眾面交虛擬貨幣時遭搶200萬元，警方陸續查獲8名犯嫌，近日執行第三波追緝，在台中、桃園等地查獲4名犯嫌，破獲毒品依托咪酯分裝場、扣回市價約800萬元的毒品證物，依法送辦。

警方第三波行動兵分二路突襲台中、桃園的犯罪窩點，當場查獲陳姓男子等4人到案，並在其桃園租處破獲毒品分裝場。圖／警方提供
警方第三波行動兵分二路突襲台中、桃園的犯罪窩點，當場查獲陳姓男子等4人到案，並在其桃園租處破獲毒品分裝場。圖／警方提供

警方表示，專案小組在3月10日晚間「陽明院區旁假幣商面交搶奪案」發生後介入追查，首波於3月11日在宜蘭地區查獲林姓男子等3人，清查發現有共犯已經南下，試圖潛逃出境，員警第二波跨海追緝，3月13日在屏東小琉球查獲李姓男子等5人。

專案小組兩波行動查獲8人到案、扣回42萬餘元現金及毒品等證物，檢方複訊後聲押禁見2人獲准、1人10萬元交保、2人限制住居、3人請回。

警方清查後發現，該集團鎖定網路上有意交易虛擬貨幣的民眾約出面交，背後分工於面交現場搶奪現金，犯後旋即跨縣市流竄逃逸，規避警方查緝；專案小組後續報請士林地檢署檢察官指揮偵辦，整合北市刑警大隊及跨縣市警力，透過監視器影像分析、通聯記錄比對等科技偵查方式，逐步釐清集團架構及分工，4月16日再度發動第三波拘提行動。

當日員警兵分二路突襲台中、桃園的犯罪窩點，當場查獲陳姓男子等4人到案，並在其桃園租處破獲毒品分裝場，犯嫌在該處存放大量毒品依托咪酯原料、分裝袋、電子磅秤及相關製毒工具，專案人員一併查扣，初估扣回市價約800萬元毒品證物，詢後依搶奪、詐欺、組織、毒品等罪嫌送辦，檢方複訊後聲押1人獲准、1人10萬元交保、2人請回。

警方表示，此案警方透過三波跨縣市查緝行動，展現整合科技偵查與區域聯防機制的執法能量，對於任何暴力犯罪及衍生的不法行為，警方將秉持「追緝到底、絕不寬貸」決心，全力打擊犯罪，確保社會治安，此案後續也將持續向上溯源，追查毒品來源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

桃園 屏東 小琉球 毒品

延伸閱讀

影／70歲老翁一家3口製毒 蘇澳警方攻破「製毒家庭」喪屍菸彈等毒品

大甲媽遶境彰化衝突3警傷 共1嫌收押、3嫌限居

影／台灣人穿制服當大陸假公安騙香港人…得手破3千萬 躲台中透天厝18人落網

假投資易衍生虛幣犯罪 議員、律師籲防網路陷阱

相關新聞

影／70歲老翁一家3口製毒 蘇澳警方攻破「製毒家庭」喪屍菸彈等毒品

宜蘭70歲林姓男子涉嫌與女兒、女婿從吸毒到製毒，在壯圍鄉一處不醒目住家民宅，以「家庭代工」方式製造「依托咪酯菸油彈」（俗稱「喪屍菸彈」），更住處周邊架設十幾組監視器，規避查緝。蘇澳警力獲報後清晨攻堅，逮捕3人，起出依托咪酯、海洛因及安非他命等毒品，還有子彈14顆，移送地檢署偵辦。

虛幣交易假面交真搶奪！警3波追緝查獲12人 還瓦解毒品分裝場

台北市日前有民眾面交虛擬貨幣時遭搶200萬元，警方陸續查獲8名犯嫌，近日執行第三波追緝，在台中、桃園等地查獲4名犯嫌，破獲毒品依托咪酯分裝場、扣回市價約800萬元的毒品證物，依法送辦。

台南女童毛髮驗出6種毒品 他代毒媽顧嬰還狂抽毒煙判刑10月

台南顏姓單親媽媽接連產下2女，非但未妥善照顧，還將小孩交由林姓毒友情侶等人照顧，還以毒品作為托嬰代價，導致2女童暴露於毒品煙霧中，不但毛髮檢驗出多種毒品反應，其中1女甚至出現發展遲緩症狀。法官認林男犯妨害幼童發育罪判刑10月，顏母則另行審結。

沉迷直播 馬防部中士為6萬淪共諜

陸軍馬防部運輸士孫楚荃疑將薪水與積蓄拿去「抖內」直播主，積欠地下錢莊巨額債務，為籌錢花用被吸收為共諜，交付馬防部「聯合作戰計畫」等機密資料給對岸，獲得六萬餘元報酬，台灣高等法院昨依違反國安法等罪判孫十二年重刑，褫奪公權六年。

拘不拘惹議？憲法保障柯建銘「不受逮捕特權」：除非現行犯

民進黨團前總召、立委柯建銘敲桌抗議，拐杖斷裂擊中國民黨立委徐巧芯，依過失傷害罪嫌起訴，法院今傳喚柯出庭，柯未請假、未現身，法官先下令囑託拘提又改口撤銷，如此變化的原因是憲法本就規定，現任立委於會期內非現行犯不得逮捕。

未出庭遭法官囑託拘提？柯建銘：未收到開庭通知書

立法院去年審議「立法院職權行使法」、「選罷法」修正草案期間，藍綠立委爆發多起肢體衝突互控8案，時任民進黨立院黨團總召柯建銘也被起訴過失傷害罪，今天一度傳出因未請假也未到庭，法官諭知囑託司法警察拘提被告柯建銘，稍後北院宣布撤銷並擇期開庭。柯建銘今天表示，未收到開庭通知書。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。