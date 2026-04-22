台南女童毛髮驗出6種毒品 他代毒媽顧嬰還狂抽毒煙判刑10月

台南顏姓單親媽媽接連產下2女，非但未妥善照顧，還將小孩交由林姓毒友情侶等人照顧，還以毒品作為托嬰代價，導致2女童暴露於毒品煙霧中，不但毛髮檢驗出多種毒品反應，其中1女甚至出現發展遲緩症狀。法官認林男犯妨害幼童發育罪判刑10月，顏母則另行審結。

檢警調查，顏女將未滿周歲女兒暫託由林姓男子、蘇姓女子情侶檔幫忙照料，未料，顏女、林與蘇女為貪圖施用毒品愉悅感，罔顧幼童身心發育，2023年3月12日至同年5月3日間，在台南北區、永康區住處，將甲基安非他命置放在玻璃球內燒烤吸食煙霧方式等，吸食海洛因、甲基安非他命及K他命，刻意漠視女嬰在他們周圍，致女嬰間接吸食海洛因、甲基安非他命及K他命。

由於顏母居無定所，台南市社會局應他縣市政府請求，協助查訪女童下落，獲悉2名女童分別由不同友人照顧後，並循線了解2童照顧處所，隨後於2023年5月5日緊急安置2童。

而未滿周歲的女嬰經市府向台南地院聲請緊急安置後，於同年6月12日自其頭髮檢驗6-乙醯嗎啡濃度達172pg/mg、嗎啡濃度達72pg/mg、甲基安非他命濃度達3955pg/mg、安非他命濃度達130pg/mg、愷他命濃度達13269pg/mg、去甲基愷他命濃度達791pg/mg，足以妨害其身心健全或自然發育。

檢方依妨害幼童發育罪等罪嫌，將顏母等5人起訴。林於偵查及審理均坦承犯行，林之外，顏母等4人另行審理。

台南地院指出，海洛因、甲基安非他命及K他命均具有成癮性、濫用性，對身體危害極大，且以燒烤吸食煙霧之方式施用毒品，該煙霧可能在密閉空間內飄散而為他人所吸入，是一般人均得知悉之事，且林有多年施用毒品習慣，自難諉不知情。

而女嬰於案發時為未滿7歲兒童，對毒品耐受力、代謝能力均較成人為低，她長期暴露在毒品煙霧環境下，身心健全或發育應會受有危害或有受危害之虞，且參佐女嬰所檢出毒品濃度甚高，堪認女嬰吸入含有該毒品煙霧非微，林犯行顯然已妨害被害人身心健全發育。

台南地院審酌，林受同案被告顏母之託照顧女嬰，竟不顧其年幼，身心發展均尚未健全情況下，仍在與她同處一室時施用毒品，妨害其身心健全發育，很不應該；惟念他犯後坦承犯行，態度尚可，兼衡他妨害女嬰身心健全及發育時間、被告犯罪動機、目的、手段，對於法益所生危害等一切情狀，法官認他犯妨害幼童發育罪判刑10月，可上訴。

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