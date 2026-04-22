獨／保五總隊營區傳槍響 疑不滿黑箱作業被外調、警員憤對空鳴槍

保五總隊位於高市仁武營區前晚傳出槍響，據了解，一名年約50餘歲的警員疑因不滿隊部黑箱作業，打算將屢次支援外調的「老將」調出其他縣市警政機關支援，反映未獲重視，趁值勤時，持警槍對空鳴槍1槍示警，槍聲嚇壞保五同仁，所幸當時無人受傷，開槍警員將被調查懲處。

保五總隊駐地位於高雄市仁武區，組織架構下設有多個大隊及勤務中隊，另有大隊在岡山營區，約有近1500名警力，主要負責支援各地群眾活動、選舉維安，以及協助各地方警察局的治安、借調刑事局支援辦案等任務。

近日傳出保五總隊有一批警員將外調，一名被內定要外調的年約50餘歲警員認為，10多年來外調來來去去，向上反映，應派較年輕、無外調經驗的警員才是，而非他們這些「老鳥」。

據了解，該名警員認為此次又再度被指定外調，懷疑黑箱作業，外調制度不公，向上級長官反映無效，求助無門，前天晚上值6時到8時勤務配槍時，突然持槍對空鳴一槍抗議，槍聲大作嚇壞營區同仁。

所幸該名警員對空鳴槍的當下，未傳人員受傷，但鳴槍抗議的舉動，也引起保五總隊長官一陣緊張，對外封鎖消息；據悉，該名開槍警員將接受內部調查，恐遭記過處分。

保五總隊警力常支援高雄市警局各單位維護治安、選舉勤務等任務。本報資料照