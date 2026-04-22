聽新聞
0:00 / 0:00

沉迷直播 馬防部中士為6萬淪共諜

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

陸軍馬防部運輸士孫楚荃疑將薪水與積蓄拿去「抖內」直播主，積欠地下錢莊巨額債務，為籌錢花用被吸收為共諜，交付馬防部「聯合作戰計畫」等機密資料給對岸，獲得六萬餘元報酬，台灣高等法院昨依違反國安法等罪判孫十二年重刑，褫奪公權六年。

孫楚荃沉迷網路直播，常半夜起床與直播主對話，透過贊助博取對方歡心，沒想到錢被榨乾，最終淪為出賣國家機密的共諜，孫案發後被裁定羈押，因羈押期限將屆，合議庭裁定孫自五月四日起延長羈押兩個月。

二○二二年十一至十二月間，孫楚荃擔任馬防部中士運輸士，因欠債無力償還，約定以現金或虛擬貨幣為報酬，在運輸連調度室以電腦使用軍網開啟系統後，下載屬於「極機密」及「機密」級的軍事機密文書及電磁紀錄，例如馬防部「聯合作戰計畫等」，再用手機翻拍，用通訊軟體Telegram傳送給綽號「百威」、「雲哥」、「JACK JACK」等人，總計八次，獲六萬七千餘元報酬。

高院審酌近年中共意圖改變兩岸現狀，以軍事擾台等方式對台採取脅迫行動，強調不放棄武力犯台，甚至超越傳統武力衝突的範疇，轉向以認知作戰、資訊戰、法律戰、經濟脅迫等方式為核心混合戰，並以內應外合、虛實交織的方式危害我國主權。

判決指出，孫楚荃身為現役軍人，對國家負有忠誠義務，所取得資料對國家具有高度機敏性及重要性，竟為獲取個人不法利益，下載機敏資料並交付，危害國家安全，甚至收取對價，破壞軍人武德非微。

陸軍 台灣高等法院 國安法

延伸閱讀

影／馬防部中士當共諜！他抖內直播主欠債 收6萬洩漏聯合作戰計畫判12年

宜蘭三星鄉長李志鏞涉貪收賄 法院重判12年停職、不得參選議員

「普發現金1萬元」淪詐騙集團誘餌 被害人遭盜領68萬元

恒大案風暴 多名高官涉案

相關新聞

影／70歲老翁一家3口製毒 蘇澳警方攻破「製毒家庭」喪屍菸彈等毒品

宜蘭70歲林姓男子涉嫌與女兒、女婿從吸毒到製毒，在壯圍鄉一處不醒目住家民宅，以「家庭代工」方式製造「依托咪酯菸油彈」（俗稱「喪屍菸彈」），更住處周邊架設十幾組監視器，規避查緝。蘇澳警力獲報後清晨攻堅，逮捕3人，起出依托咪酯、海洛因及安非他命等毒品，還有子彈14顆，移送地檢署偵辦。

沉迷直播 馬防部中士為6萬淪共諜

陸軍馬防部運輸士孫楚荃疑將薪水與積蓄拿去「抖內」直播主，積欠地下錢莊巨額債務，為籌錢花用被吸收為共諜，交付馬防部「聯合作戰計畫」等機密資料給對岸，獲得六萬餘元報酬，台灣高等法院昨依違反國安法等罪判孫十二年重刑，褫奪公權六年。

女恐嚇追打律師 苦主：量刑偏輕

林姓女子前年接連攻擊、恐嚇三名女律師，除當庭辱罵，還尾隨追打、扯髮、潑不明液體遭起訴，林女三月出庭又朝台中律師公會理事長吳中和挑釁、賞巴掌，遭收押、再起訴。台中地院昨就林前案各依傷害、恐嚇判一年二月、一年，可上訴。

拘不拘惹議？憲法保障柯建銘「不受逮捕特權」：除非現行犯

民進黨團前總召、立委柯建銘敲桌抗議，拐杖斷裂擊中國民黨立委徐巧芯，依過失傷害罪嫌起訴，法院今傳喚柯出庭，柯未請假、未現身，法官先下令囑託拘提又改口撤銷，如此變化的原因是憲法本就規定，現任立委於會期內非現行犯不得逮捕。

未出庭遭法官囑託拘提？柯建銘：未收到開庭通知書

立法院去年審議「立法院職權行使法」、「選罷法」修正草案期間，藍綠立委爆發多起肢體衝突互控8案，時任民進黨立院黨團總召柯建銘也被起訴過失傷害罪，今天一度傳出因未請假也未到庭，法官諭知囑託司法警察拘提被告柯建銘，稍後北院宣布撤銷並擇期開庭。柯建銘今天表示，未收到開庭通知書。

影／英國籍男子夾毒闖關遭逮 行李箱起出20公斤K他命

關務署台北關與航警局安檢大隊日前在桃機第二航廈執行入境旅客託運行李X光儀檢查勤務時，發現一件自阿布達比來台的行李影像有異，經開箱查驗發現20.233公斤的第三級毒品K他命。航警隨後逮捕一名英國籍男子，男子落網後向警方坦承，是為了約新台幣68萬元的酬金才鋌而走險，訊後依違反毒品危害防治條例移送桃檢並於近日起訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。