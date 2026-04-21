拘不拘惹議？憲法保障柯建銘「不受逮捕特權」：除非現行犯

民進黨團前總召、立委柯建銘敲桌抗議，拐杖斷裂擊中國民黨立委徐巧芯，依過失傷害罪嫌起訴，法院今傳喚柯出庭，柯未請假、未現身，法官先下令囑託拘提又改口撤銷，如此變化的原因是憲法本就規定，現任立委於會期內非現行犯不得逮捕。

根據中華民國憲法增修條文第4條第8項，立法委員享有「不受逮捕特權」，在會期中除現行犯外，非經立法院許可，司法機關不得對立委進行逮捕、拘禁。

法界人士說，現任立委的不受逮捕特權，僅限於會期中，現行犯不在此規範內，司法機關如要逮捕非現行犯的立委，需經過立法院同意才可拘提或逮捕。

憲法74條規定「立法委員，除現行犯外，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁」，而拘提是指執行拘提機關於特定期日前，得以強制力將受拘提的被告解送至特定處所進行詢問，而所謂強制力，包含違背受拘提人之意思而暫時拘束其身體自由，含有逮捕性質。

柯建銘涉過失傷害罪經合法傳喚沒有出庭，但柯並非現行犯，仍受憲法保障，因此，承審過失傷害案的法官才會先下令拘提柯建銘，再改口不拘。