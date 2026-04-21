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影／英國籍男子夾毒闖關遭逮 行李箱起出20公斤K他命

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導

關務署台北關與航警局安檢大隊日前在桃機第二航廈執行入境旅客託運行李X光儀檢查勤務時，發現一件自阿布達比來台的行李影像有異，經開箱查驗發現20.233公斤的第三級毒品K他命。航警隨後逮捕一名英國籍男子，男子落網後向警方坦承，是為了約新台幣68萬元的酬金才鋌而走險，訊後依違反毒品危害防治條例移送桃檢並於近日起訴。

航空警察局刑事警察大隊偵三隊隊長張驄瀧表示，25歲英國籍犯嫌A男落網後向警方透露，因販毒集團提供1.6萬英鎊（約新台幣68萬元）並招待至外國旅遊，高額報酬加上交通及住宿費用讓人十分心動，他便同意以假觀光方式先到德國取得毒品，再經阿布達比轉機來台，沒想到會被逮捕。

張驄瀧指出，A男首次來台卻將毒品夾藏在行李內企圖闖關，所幸為專案小組即時查獲未使毒品流入市面，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦起訴。航警局呼籲民眾切勿因貪圖報酬而涉足走私行為，運輸第三級毒品將處7年以上有期徒刑，切勿以身試法。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

A嫌涉運輸第三級毒品罪嫌，移送桃園地方檢察署偵辦。圖／航警局提供
A嫌涉運輸第三級毒品罪嫌，移送桃園地方檢察署偵辦。圖／航警局提供

本案共查獲K他命20.233公斤。圖／航警局提供
本案共查獲K他命20.233公斤。圖／航警局提供

毒品 警察 英國

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