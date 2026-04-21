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才下令囑託拘提柯建銘…法官「1小時逆轉」撤銷成命 理由曝光

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君無戲言？說要「拘提」柯建銘 法官1小時撤銷成命不拘了

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

去年3月立法院審議公投案，民進黨團前總召、立委柯建銘敲桌抗議，拐杖斷裂擊中國民黨立委徐巧芯，柯依過失傷害罪嫌起訴。台北地院今傳喚柯出庭，柯未請假、未現身，法官先下令囑託拘提又改口撤銷，諭示1小時就逆轉。

承審案子的是2024年9月裁准民眾黨前主席柯文哲羈押禁見的法官呂政燁，呂已從強制處分庭轉審查庭任審判長。

呂政燁本訂庭期今下午2時45分傳喚柯建銘出庭，柯沒請假，庭務員點呼3次柯未現身，呂15分鐘後約3時當庭表示要「囑託拘提」到案。

刑事訴訟法第75條規定「被告經合法傳喚，無正當理由不到場者，得拘提之」；同法第82條規定「審判長或檢察官得開具拘票應記載之事項，囑託被告所在地之檢察官拘提被告；如被告不在該地者，受託檢察官得轉囑託其所在地之檢察官」。

實務上，如被告戶籍在台北地院轄區，法官可以請法警、司法警察執行拘提；如被告戶籍為跨轄區，則會囑託相關地檢署再指揮司法警察代行拘提。

呂政燁今處理16件簡易案件，雖一度表示要拘提柯建銘，但全部庭審結束在4時6分時，又認為囑託拘提的諭示有疑，主動表示依憲法74條規定，立法委員除現行犯外，非經立法院許可不得逮捕或拘禁，撤銷原囑託拘提的表示。

呂政燁撤銷成命後，柯建銘的律師陳楨匆匆趕赴法庭，聲明柯未收到法院傳票，並表示柯目前維持不認罪的訴訟策略。

呂政燁說，過失傷害案的審理重點，在柯建銘是否可看到徐巧芯所處的位置、進而有預見可能性；呂舉「賣肉粽的被跳樓的壓死」、「人跑到靶場」案子為例，表示蒐證照顯示徐巧芯旁邊沒有人，究竟立法委員可否站立主席台下等爭點，請辯方書狀表示意見。

公訴檢察官王巧玲認為，柯建銘沒有認罪之意，建請將案子移由一般法庭審理，不過，呂政燁還是決定「自己來」，改期6月23日下午2時40分續行審理程序。

2025年3月25日晚間，立法院審議國民黨版「反廢死」、「反戒嚴」公投案，柯建銘持拐杖敲桌抗議，拐杖斷裂飛出，擊中徐巧芯的手臂成傷，徐前往台大醫院驗傷，經診斷為「右手肘鈍挫傷」，提告柯建銘過失傷害罪，檢方2026年2月12日起訴柯。

國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照片

立法院民進黨團前總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片
立法院民進黨團前總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片

柯建銘 徐巧芯 立法院 檢察官

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