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台中警六分局長外洩辣椒水...當事人撤告 分局：檢討改進

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第六警分局長周俊銘在17日，民眾黨前主席柯文哲等人逢甲掃街時，4度外洩公發的辣椒水，民眾黨台中市議員參選人劉芩妤18日提告傷害，因周已被調職、懲處，劉今早到分局撤告，六分局表示，向當事人與現場民眾致歉，即刻檢討改進，強化教育訓練與督導機制。

第六警分局表示，此案已查明是執勤過程中，裝備處置不當所致，對於造成參選人及現場民眾身體不適與驚慌，深表歉意。

六分局指出，本案經檢視相關影像及現場情形後，已完成初步調查針對執勤流程進行檢討，向當事人說明，獲其諒解，當事人今早已到分局撤回告訴，對於勤務指揮、現場應變仍有精進空間之處，已即刻檢討改進，強化相關教育訓練與督導機制。

六分局表示，因應未來選舉活動，將全面強化選舉各項安全維護工作，精進事前規畫與臨場應變能力，確保各政黨及參選人、選民及社會大眾安全與合法競、參選權益，同時持續落實查賄制暴工作，嚴查賄選、暴力介入、境外勢力干擾及選舉賭盤等不法行為，維護選舉公平正義與社會秩序。

六分局說，將秉持行政中立原則，一視同仁，致力營造安全、公平及公正的選舉環境，讓民眾安心行使與參與民主權利。

台中市第六警分局。記者陳宏睿／攝影
台中市第六警分局。記者陳宏睿／攝影

辣椒水 民眾黨 柯文哲 台中市

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