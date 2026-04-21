要拘提柯建銘！涉過失傷害徐巧芯不出庭 審判長：囑託拘提

去年3月立法院審議公投案，民進黨黨團前總召柯建銘敲桌抗議，拐杖斷掉擊向國民黨立委徐巧芯，柯依過失傷害罪嫌起訴；台北地院今傳喚柯出庭，柯未請假、未現身法庭，法官諭知以「囑託拘提」方式要求柯到案。

承審本案的是2024年9月裁准民眾黨前主席柯文哲羈押禁見的法官呂政燁，呂已從強制處分庭轉審查庭擔任審判長。

刑事訴訟法第75條規定「被告經合法傳喚，無正當理由不到場者，得拘提之」；一般實務操作，如被告戶籍地在台北地院轄區，法官可以請法警、司法警察執行拘提任務；如果被告戶籍地為跨轄區，則會囑託相關法院或地檢署再指揮司法警察代行拘提。

本案源於2025年3月25日晚間，立法院審議國民黨版「反廢死」、「反戒嚴」公投案，柯建銘持拐杖敲桌抗議，拐杖突斷裂飛出去，半截擊中徐巧芯的手臂成傷。

徐巧芯事後前往台大醫院驗傷，經醫師診斷為「右手肘鈍挫傷」，徐持驗傷單提告柯建銘過失傷害罪，台北地檢署2026年2月12日起訴柯。

國民黨立法委員徐巧芯。圖／聯合報系資料照片