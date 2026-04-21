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樣品？網紅質疑分局長辣椒水已丟垃圾桶 市警局澄清：第一時間查扣

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第六警分局長周俊銘在17日，民眾黨前主席柯文哲等人逢甲掃街時，4度外洩公發的辣椒水網紅四叉貓在臉書質疑，周被直播畫面拍到，已將辣椒水罐丟入垃圾桶，質疑昨天市警局開記者會的證物是「示意樣品？」，市警局澄清，因當晚即接獲民眾反映有辣椒水攻擊情事，已著手調閱監視器及畫面後，第一時間採證查扣，因當時還沒排除其他可能性，都循線一一釐清。

市警局澄清，17日案發當晚即有收到民眾反映辣椒水攻擊情事，轄區派出所即已著手調閱監視器與直播畫面，展開調查，當時也因直播有拍攝到分局長周俊銘丟置辣椒水罐到垃圾桶的畫面，18日凌晨1、2時許已在該垃圾桶查扣。

不過隔天上午，民眾黨市議員參選人劉芩妤與志工前往報案時，仍有提供其他線索，例如聞到辣椒水的時間點有四波，疑似有騎機車的兩人涉案等情資，當時也根據眾多的可能性，一一清查與排除，直至18日晚間才排除其他可能性，確認案發時的辣椒水是由周俊銘所洩漏。

市警局也說，配發同仁的辣椒水是消耗性設備，使用後無需繳回處置。

四叉貓在臉書PO出的影片中，出現周俊銘在夜市垃圾筒丟棄辣椒水的畫面，四叉貓在留言區質疑，「警方記者會秀出的證物應該只是示意樣品吧？原本的已經丟進垃圾桶收走了」。

有網友回應「警配的辣椒水怎麼可丟垃圾桶，既是配備，不論有沒有用或損壞都得繳回，這個人真的是分局長的資歷嗎？難怪會被拿來當犧牲品」、「我看新聞有看到證物辣椒罐，但這影片是丟掉的，如果分局長24小時才承認，辣椒罐的垃圾袋早就被收走了，那證物怎麼來的」。

網紅四叉貓在臉書轉PO當時掃街的直播畫面，赫見走在掃街隊伍前方的周俊銘走回來，將辣椒水丟在路邊垃圾桶中。圖／取自四叉貓臉書
網紅四叉貓在臉書轉PO當時掃街的直播畫面，赫見走在掃街隊伍前方的周俊銘走回來，將辣椒水丟在路邊垃圾桶中。圖／取自四叉貓臉書

台中市第六警分局長周俊銘在17日，民眾黨前主席柯文哲於逢甲夜市掃街時，因辣椒水的噴頭瓶蓋破裂，4度外洩辣椒水。記者陳宏睿／翻攝
台中市第六警分局長周俊銘在17日，民眾黨前主席柯文哲於逢甲夜市掃街時，因辣椒水的噴頭瓶蓋破裂，4度外洩辣椒水。記者陳宏睿／翻攝

辣椒水 民眾黨 柯文哲 網紅

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