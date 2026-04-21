新北男開車載女友猛撞前車側翻 一查竟是毒駕還搜出喪屍煙彈

新北市20歲林男昨晚（20日）9時許開車載黎姓女友行經新莊區環漢路、中環路口時，不慎追撞在路口等待左轉的汪女轎車，林男車輛失控衝至對向車道側翻。警發現林男毒品快篩呈陽性，車內及黎女身上都查獲喪屍煙彈，詢後將2人依毒品罪送辦。

據了解，肇事的林男昨晚9時許駕駛休旅車載黎姓女友外出，行經新莊區環漢路三段與中環路一段口時，前方1輛由44歲汪女駕駛的轎車正在路口等待左轉，林男疑未注意從後方高速追撞，巨大撞擊力導致林男車輛失控滑行至對向車道後側翻。

警方及救護人員獲報趕抵，發現林男輕傷送醫後已無大礙，被撞的汪姓女駕駛則未受傷，雙方酒測值均為0。不料警方搜查時竟在林男車上發現依托咪酯煙彈及吸食器，林男經毒品唾液快篩後呈陽性反應。而同車的黎姓女友身上也藏有3顆依托咪酯煙彈，立即將2人逮捕並依毒品罪嫌送辦，林男是否涉及毒駕將待尿液檢驗釐清。

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林男車輛嚴重毀損。記者黃子騰／翻攝

警方在林男車上及黎女身上查獲喪屍煙彈。記者黃子騰／翻攝

林男駕駛這輛休旅車衝撞前車後翻覆。記者黃子騰／翻攝