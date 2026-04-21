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柯文哲遭噴辣椒水案 分局長「丟垃圾」畫面曝光 四叉貓拋1疑問

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

民眾黨前主席柯文哲日前在逢甲夜市「被噴辣椒水」，警方調查，竟是台中市警察局第六分局時任分局長周俊銘於執勤時，朝地面試噴辣椒水所致，周俊銘遭記過拔官、函送偵辦。網紅四叉貓在臉書轉PO當時掃街的直播畫面，赫見走在掃街隊伍前方的周俊銘走回來，將辣椒水丟在路邊垃圾桶中。

柯文哲疑遭噴辣椒水一案，台中市警局昨天公布調查結果，發現當天帶隊的時任分局長周俊銘執勤時，4度因手中的辣椒水噴頭有裂痕，朝地上噴灑測試，但誤洩導致周邊人不適，台中市警察局長吳敬田為此向柯文哲、劉芩妤與民眾黨志工、遭波及民眾致歉。警方對周俊銘記過、調職，依傷害罪嫌函送，中檢收案後因被告身分已特定，再分「選偵」字案調查。

四叉貓在臉書PO出的影片中，出現周俊銘在夜市垃圾筒丟棄辣椒水的畫面。四叉貓在留言區質疑，「警方記者會秀出的證物應該只是示意樣品吧？原本的已經丟進垃圾桶收走了」。

其他網友表示，「警配的辣椒水怎麼可丟垃圾桶，既是配備，不論有沒有用或損壞都得繳回，這個人真的是分局長的資歷嗎？難怪會被拿來當犧牲品」、「我看新聞有看到證物辣椒罐，但這影片是丟掉的，如果分局長24小時才承認，辣椒罐的垃圾袋早就被收走了，那證物怎麼來的」、「真的很扯」、「都當到分局長了，還這麼天兵？匪夷所思」。

網紅四叉貓在臉書轉PO當時掃街的直播畫面，赫見走在掃街隊伍前方的周俊銘走回來，將辣椒水丟在路邊垃圾桶中。圖／取自四叉貓臉書
網紅四叉貓在臉書轉PO當時掃街的直播畫面，赫見走在掃街隊伍前方的周俊銘走回來，將辣椒水丟在路邊垃圾桶中。圖／取自四叉貓臉書

民眾黨 網紅 辣椒水

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