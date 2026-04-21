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早餐店驚見夾鏈袋裝「神秘白粉」網腦補毒品 警一驗結果大翻車

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導

有民眾日前到新竹市區一間連鎖早餐店買早餐，發現門口外袋等候區的椅子上竟有一包用夾鏈袋裝的不明白色粉末，立刻將其拍照ＰＯ上臉書社團「新竹爆料公社」，引發網友熱議，有人說該粉末恐是毒品，也有人笑稱「吃早餐隨身帶個鹽巴怎麼了嗎？」

對此，警方指出，有接獲民眾報案，警方有將店員及該白色粉末帶回檢驗，驗出都是陰性，沒有檢測出特定的毒品、違禁藥物或特定成分，非不法物品。

由於毒品氾濫，有民眾買早餐發現早餐店外等候區椅子上有一包夾鏈袋裝的白色不明粉末，立刻將其ＰＯ網，有從事警職的民眾懷疑是毒品，也有不少網友留言回應「這是真的鹽巴，做工地太熱，拿來配啤酒的，大驚小怪」、「這是鹽巴，驅邪避煞啦」、「掉一包要被老大揍了」、「哎唷小小一包，貴貴的呀」、「毒蟲也要吃早餐喔」、「上次在高鐵站停車場也是看到地上有一包」。

有民眾日前到新竹市區一間連鎖早餐店買早餐，發現門口外袋等候區的椅子上竟有一包用夾鏈袋裝的不明白色粉末，立刻將其拍照ＰＯ上臉書社團「新竹爆料公社」，引發網友熱議。記者王駿杰／翻攝自臉書新竹爆料公社
有民眾日前到新竹市區一間連鎖早餐店買早餐，發現門口外袋等候區的椅子上竟有一包用夾鏈袋裝的不明白色粉末，立刻將其拍照ＰＯ上臉書社團「新竹爆料公社」，引發網友熱議。記者王駿杰／翻攝自臉書新竹爆料公社

毒品 早餐

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