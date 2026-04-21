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影／70歲老翁一家3口製毒 蘇澳警方攻破「製毒家庭」喪屍菸彈等毒品

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭70歲林姓男子涉嫌與女兒、女婿從吸毒到製毒，在壯圍鄉一處不醒目住家民宅，以「家庭代工」方式製造「依托咪酯菸油彈」（俗稱「喪屍菸彈」），更住處周邊架設十幾組監視器，規避查緝。蘇澳警力獲報後清晨攻堅，逮捕3人，起出依托咪酯、海洛因及安非他命等毒品，還有子彈14顆，移送地檢署偵辦。

蘇澳分局警方上個月接獲情資，年紀已經70歲林姓主嫌，涉嫌在宜蘭縣壯圍鄉濱海道路一處民宅內製毒。由於嫌犯在住處周邊架設監視器，還養了狗，嚴密監控出入動態，警方擔心打草驚蛇度，經蒐證完備後，報請宜蘭地檢署郭欣怡檢察官指揮偵辦，日前聲請搜索票展開攻堅。

為掌握時機，蘇澳警方採取清晨突襲方式，同時避開監視器，迅速進入現場控制情勢，查獲林姓等3名嫌犯到案，並查扣毒品依托咪酯原料粉末4.8公克、原油成品58.1公克、分裝成品菸彈14顆、海洛因5.1公克、安非他命84.1公克及子彈14顆，另扣得製毒原料及器具一批等證物。

警方調查，3嫌分別是70歲老翁與女兒及女婿，三人都有吸毒前科，林嫌在網路找資料自行摸索製毒，再加上詢問朋友，透過管道購入依托咪酯粉末原料，使用簡易化學設備，將依托咪酯原料粉與化學藥劑，調和香料製成依托咪酯菸油，販售他人圖利。

警方偵訊後將林姓主嫌等人依製造第二級毒品等罪移送地檢署偵辦。蘇澳警分局表示，「喪屍菸彈」危害身心　引發失控行為，菸油施用後可能造成意識混亂、反應遲鈍，嚴重恐有自傷或危害他人風險，影響社會安全，警方將持續查緝掃蕩，向上溯源打擊毒品犯罪。

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宜蘭警方攻堅破獲「製毒家庭」，70歲林嫌與女兒及女婿從吸毒到製毒，警逮捕3嫌，並查扣毒品依托咪酯粉末4.8公克、原油58.1公克、海洛因5.1公克、安非他命84.1公克、菸彈與子彈。圖／警方提供
宜蘭警方攻堅破獲「製毒家庭」，70歲林嫌與女兒及女婿從吸毒到製毒，警逮捕3嫌，並查扣毒品依托咪酯粉末4.8公克、原油58.1公克、海洛因5.1公克、安非他命84.1公克、菸彈與子彈。圖／警方提供

宜蘭警方攻堅破獲「製毒家庭」，70歲林嫌與女兒及女婿從吸毒到製毒，警逮捕3嫌，並查扣毒品依托咪酯粉末4.8公克、原油58.1公克、海洛因5.1公克、安非他命84.1公克、菸彈與子彈。圖／警方提供
宜蘭警方攻堅破獲「製毒家庭」，70歲林嫌與女兒及女婿從吸毒到製毒，警逮捕3嫌，並查扣毒品依托咪酯粉末4.8公克、原油58.1公克、海洛因5.1公克、安非他命84.1公克、菸彈與子彈。圖／警方提供

宜蘭警方攻堅破獲「製毒家庭」，70歲林嫌與女兒及女婿從吸毒到製毒販售。警逮捕3嫌，並查扣毒品依托咪酯粉末4.8公克、原油58.1公克、海洛因5.1公克、安非他命84.1公克、菸彈與子彈。圖／警方提供
宜蘭警方攻堅破獲「製毒家庭」，70歲林嫌與女兒及女婿從吸毒到製毒販售。警逮捕3嫌，並查扣毒品依托咪酯粉末4.8公克、原油58.1公克、海洛因5.1公克、安非他命84.1公克、菸彈與子彈。圖／警方提供

宜蘭警方攻堅破獲「製毒家庭」，70歲林嫌與女兒及女婿從吸毒到製毒販售。警逮捕3嫌，並查扣毒品依托咪酯粉末4.8公克、原油58.1公克、海洛因5.1公克、安非他命84.1公克、菸彈與子彈。圖／警方提供
宜蘭警方攻堅破獲「製毒家庭」，70歲林嫌與女兒及女婿從吸毒到製毒販售。警逮捕3嫌，並查扣毒品依托咪酯粉末4.8公克、原油58.1公克、海洛因5.1公克、安非他命84.1公克、菸彈與子彈。圖／警方提供

宜蘭警方攻堅破獲「製毒家庭」，70歲林嫌與女兒及女婿從吸毒到製毒販售。警逮捕3嫌，並查扣毒品依托咪酯粉末4.8公克、原油58.1公克、海洛因5.1公克、安非他命84.1公克、菸彈與子彈。圖／警方提供
宜蘭警方攻堅破獲「製毒家庭」，70歲林嫌與女兒及女婿從吸毒到製毒販售。警逮捕3嫌，並查扣毒品依托咪酯粉末4.8公克、原油58.1公克、海洛因5.1公克、安非他命84.1公克、菸彈與子彈。圖／警方提供

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監視器 毒品 宜蘭

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