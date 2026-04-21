聽新聞
0:00 / 0:00
柯文哲「被噴辣椒水」案情明朗 小草女神撤告還帶這東西慰勞員警
民眾黨前主席柯文哲日前在逢甲夜市「被噴辣椒水」一事，案經民眾黨西屯區市議員參選人劉芩妤提告後，警方查出是警分局長周俊銘操作損壞的辣椒水罐失當所致，劉芩妤鑑於案件已明朗，上午前往第六分局撤回告訴，還特地準備飲料慰勞連日辛苦查案的基層員警。
劉芩妤當天在柯文哲身邊，也聞到辣椒水刺鼻味，因而提告傷害。她說，這幾天團隊除了忍受身體不適，更被迫承受網路上「自導自演」的抹黑與二次傷害，心情一度非常低落。如今真相水落石出，「報案是為了追求真相，撤告則是為了恢復平靜。」不希望這場公共安全意外繼續淪為政治鬥爭與網路獵巫的工具。
劉芩妤說，「我們對事不對人」分局長個人行為雖有疏失且已受處分，但基層員警的專業與公信力不該被政治口水淹沒。選擇放下並撤告，是為了體恤基層警員沒日沒夜查案的辛勞，也期盼社會能恢復和善與理性。劉芩妤最後感謝所有選擇相信她的支持者，強調將帶著清白與韌性，繼續為守護西屯而努力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。