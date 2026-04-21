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柯文哲「被噴辣椒水」案情明朗 小草女神撤告還帶這東西慰勞員警

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

民眾黨前主席柯文哲日前在逢甲夜市「被噴辣椒水」一事，案經民眾黨西屯區市議員參選人劉芩妤提告後，警方查出是警分局長周俊銘操作損壞的辣椒水罐失當所致，劉芩妤鑑於案件已明朗，上午前往第六分局撤回告訴，還特地準備飲料慰勞連日辛苦查案的基層員警。

劉芩妤當天在柯文哲身邊，也聞到辣椒水刺鼻味，因而提告傷害。她說，這幾天團隊除了忍受身體不適，更被迫承受網路上「自導自演」的抹黑與二次傷害，心情一度非常低落。如今真相水落石出，「報案是為了追求真相，撤告則是為了恢復平靜。」不希望這場公共安全意外繼續淪為政治鬥爭與網路獵巫的工具。

劉芩妤說，「我們對事不對人」分局長個人行為雖有疏失且已受處分，但基層員警的專業與公信力不該被政治口水淹沒。選擇放下並撤告，是為了體恤基層警員沒日沒夜查案的辛勞，也期盼社會能恢復和善與理性。劉芩妤最後感謝所有選擇相信她的支持者，強調將帶著清白與韌性，繼續為守護西屯而努力。

台中市民眾黨西屯區市議員參選人劉芩妤上午帶了飲料去市警六分局撤告。圖／劉芩妤提供
台中市民眾黨西屯區市議員參選人劉芩妤上午帶了飲料去市警六分局撤告。圖／劉芩妤提供

民眾黨 柯文哲 逢甲夜市

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