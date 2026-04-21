柯文哲「被噴辣椒水」案情明朗 小草女神撤告還帶這東西慰勞員警

民眾黨前主席柯文哲日前在逢甲夜市「被噴辣椒水」一事，案經民眾黨西屯區市議員參選人劉芩妤提告後，警方查出是警分局長周俊銘操作損壞的辣椒水罐失當所致，劉芩妤鑑於案件已明朗，上午前往第六分局撤回告訴，還特地準備飲料慰勞連日辛苦查案的基層員警。

劉芩妤當天在柯文哲身邊，也聞到辣椒水刺鼻味，因而提告傷害。她說，這幾天團隊除了忍受身體不適，更被迫承受網路上「自導自演」的抹黑與二次傷害，心情一度非常低落。如今真相水落石出，「報案是為了追求真相，撤告則是為了恢復平靜。」不希望這場公共安全意外繼續淪為政治鬥爭與網路獵巫的工具。

劉芩妤說，「我們對事不對人」分局長個人行為雖有疏失且已受處分，但基層員警的專業與公信力不該被政治口水淹沒。選擇放下並撤告，是為了體恤基層警員沒日沒夜查案的辛勞，也期盼社會能恢復和善與理性。劉芩妤最後感謝所有選擇相信她的支持者，強調將帶著清白與韌性，繼續為守護西屯而努力。