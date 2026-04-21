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柯文哲遭噴辣椒水...分局長誤噴釀烏龍 中檢分「選偵」字案偵辦

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

民眾黨前主席柯文哲17日到台中逢甲夜市輔選，一度傳出遭辣椒水攻擊，隔天民眾黨赴台中市警局第六分局報案提告傷害等罪嫌，未料昨調查出爐，竟是該分局長周俊銘按壓辣椒水洩漏，周遭記過拔官、函送偵辦，台中地檢署已列「選偵」字案偵辦。

柯文哲上周五（17日）和同黨市議員參選人劉芩妤到逢甲夜市掃街拜票，晚間8點多包括柯、劉及周邊同黨人士、志工等，均聞到一股刺鼻氣味紛紛掩鼻、猛咳不止，事後懷疑遭人使用辣椒水無差別攻擊，劉隔天18日到第六分局報案。

當時警方接獲柯文哲疑遭辣椒水攻擊、民眾黨員提告後，已將相關情資提交台中地檢署，因當下行為人、犯罪樣態不明，但為選舉相關案件，中檢第一時間分「選他」字案，由選舉分區專責檢察官柯學航偵辦。

未料昨（20日）台中市警局公布調查結果，表示專案小組調閱385支監視器後，發現當天帶隊的分局長周俊銘執勤時，4度因手中的辣椒水噴頭有裂痕，朝地上噴灑測試，但誤洩導致周邊人不適，台中市警察局長吳敬田為此向柯文哲、劉芩妤與民眾黨志工、遭波及民眾致歉。

警方事後對周俊銘記過、調職，同時依傷害罪嫌函送，中檢收案後因被告身分已特定，再分「選偵」字案調查，由於本案有被害人提告，檢方將視偵結果，對周做起訴或不起訴處分，不排除近期傳喚周到庭。

第六分局長周俊銘因辣椒水噴蓋破裂，四度按壓測試時外洩（上圖），導致民眾被嗆掩鼻（下圖）。圖／台中市警局提供
第六分局長周俊銘因辣椒水噴蓋破裂，四度按壓測試時外洩（上圖），導致民眾被嗆掩鼻（下圖）。圖／台中市警局提供

第六分局長周俊銘。圖／報系資料照
第六分局長周俊銘。圖／報系資料照

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