男闖總統府管制區亮刀嗆殺：中共假扮的賴清德 恐嚇公眾罪起訴

64歲李姓男子上月從基隆搭計程車到總統府，自稱「神明派來的使者」，涉嫌在管制區亮刀嗆殺，「我要殺中國共產黨假扮的賴清德」，警方壓制奪刀移送法辦，現場無人受傷。台北地檢署今偵結，依恐嚇公眾罪嫌起訴。

起訴指出，李男3月9日凌晨從基隆搭計程車前往總統府，2時50分許涉持水果刀闖入總統府前管制區，李男涉嫌嗆殺「我要殺中國共產黨假扮的賴清德」，讓路過民眾及在場總統府維安人員心生恐慌，另藉此恐嚇現場執行勤務的憲兵及總統賴清德本人。

現場第一時間依標準作業程序迅速應處，憲兵通知警方到場，李男先前並無陳情紀錄，他自稱「神明派來的使者」，言詞偏激嗆聲，旋即被奪刀壓制，現場無人受傷、府區安全無虞。

台北地檢署接獲中正第一分局通報此案，指揮「防範危害公眾攻擊應變小組」成員李明哲檢察官指揮偵辦，依恐嚇公眾危安罪嫌將李男移送法辦，檢察官訊問後向法院聲請羈押，法院駁回，檢方建請暫行安置獲准。

北檢今偵結，認定李男涉犯刑法恐嚇危安、恐嚇公眾等罪嫌，從重依恐嚇公眾罪嫌起訴，水果刀建請宣告沒收。