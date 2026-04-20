屏東夜市黑白切少東遭埋伏夾擊強押上車影片曝光 落網陳男屏檢聲押

屏東夜市知名黑白切少東30歲徐男疑因替小弟出面引發糾紛。嫌犯27歲陳男19日上午10時起在屏東市上海路埋伏約5小時，下午約3時許，徐男騎機車出現，隨後遭兩輛汽車前後夾擊衝撞徐男，車上4人下車圍毆徐男並強押上車，全被監視器拍下，畫面曝光，附近民眾也全嚇壞了。

警方獲報偵辦，以車追人，27歲陳男19日晚間到案，警方另在屏東市河堤路找到犯案白色豐田汽車，車內發現榔頭、球棒等犯罪工具，警方也查扣陳男丟包的BMW汽車，持續追查共犯。陳男對案情避重就輕，警詢後將陳男依涉殺人未遂、重傷害、妨害自由移送檢方，檢方晚間向法院聲押。

根據附近監視器畫面，陳男這方人馬19日上午10時許就在屏東市上海路埋伏，埋伏約5小時後，當天下午3時許，徐男騎摩托車出現，陳男這方人馬共兩輛汽車前後包夾並開車衝撞徐男，車上4人蒙面下車毆打徐男，並強押徐上車。

19日下午近6時，陳男開車BMW汽車到寶建醫院急診門前，將徐男從後車廂丟出，醫院保全發現後，通報值班醫護人員。

徐男被丟包醫院，身上多處撕裂傷，四肢遭毆打嚴重，今手術發現四肢開放性骨折，研判被榔頭打到受損嚴重，手腳筋不是被挑斷。

據了解，雙方衝突源於17日凌晨，徐男當時率10多人，到鹽埔鄉某洗車場，要找27歲陳男為小弟討公道，雙方爆發混戰，多輛車輛毀損，並有陳男同夥遭砍傷送醫後，徐男等人還到醫院附近圍堵，徐男等4人遭警方逮捕，檢方2萬元交保，徐男不滿在網路嗆聲，引發陳男的報復行動。

嫌犯27歲陳男等人19日早上10時許就在屏東市上海路附近埋伏約5小時，下午3時許看到徐男騎機車出現後，隨即兩車包圍夾擊撞上徐男，並強押徐男上車。圖／讀者提供

嫌犯27歲陳男等人19日早上10時許就在屏東市上海路附近埋伏約5小時，下午3時許看到徐男騎機車出現後，隨即兩車包圍夾擊撞上徐男，並強押徐男上車後，撞人的白色豐田汽車駛離現場畫面。圖／讀者提供

嫌犯27歲陳男等人19日早上10時許就在屏東市上海路附近埋伏約5小時，下午3時許看到徐男騎機車出現後，隨即兩車包圍夾擊撞上徐男，並強押徐男上車。圖／讀者提供

嫌犯27歲陳男等人19日早上10時許就在屏東市上海路附近埋伏約5小時，下午3時許看到徐男騎機車出現後，隨即兩車包圍夾擊撞上徐男，並強押徐男上車。圖／讀者提供