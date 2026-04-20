YouTuber公布國中生割頸案凶嫌乾妹長相 被害者父：很感謝他的報導

新北市國中生割頸命案因知名YouTuber在影片中公布加害者長相與照片，再度掀熱議。被害者爸爸今天透過新北市議員石一佑發聲表示，「我真的很感謝他的報導，因為有些內容是連我都不知道的事」，都詳細的說明，讓我更加佩服他的資料收集能力。他說，目前唯一生存動力，就是兌現對孩子的承諾「明辨是非對錯」，推動少事法改革以及校園安全。

被害者爸爸說，希望法官以及司法單位能夠看完這支影片「二個加害者根本毫無悔意！」，截至目前為止只賠償20萬，這是有誠意？更何況那20萬嚴格來說不是從家長的錢出的，而是加害者告在網路透露個資的無辜民眾的錢。

被害者爸爸說，當初他第一時間就提出假扣押，早就知道只有2台中古車，為何會提出刑事附帶民事就是要佐證他們沒有誠意，結果變成法院竟然判決他們有誠意，這是什麼司法正義？原來司法正義就是殺人後再去告別人後，拿那些告贏的錢來賠償就是有誠意了。

被害者爸爸表示，他現在唯一生存的動力就是兌現他當初對孩子承諾要明辨是非對錯，希望孩子的犧牲是有價值的，不要再有下一個受害者，也希望社會大眾能夠幫他完成對孩子的承諾，推動少事法改革以及校園安全。