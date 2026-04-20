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板橋6旬婦持雙刀狂揮亂竄還追人 警噴辣椒水秒制伏
新北市板橋區1名60多歲婦人今早7時許不明原因持菜刀及水果刀，在中正路巷弄內邊跑邊揮舞，民眾見狀立即報警。海山警趕抵喝令婦人將刀放下，但婦人竟持刀朝警方逼近。警員立即噴辣椒水將婦人壓制管束，詢後將依恐嚇及妨害公務罪嫌送辦。
有民眾在臉書社團「我是板橋人」PO出影片，畫面中可見今天上午7時許1名婦人雙手各持菜刀、水果刀，在板橋區中正路巷弄內邊跑邊揮舞，還追逐經過的騎士，路過民眾及騎士趕緊閃避並報警。
轄區海山警獲報趕抵現場，警員下車後立即喝令婦人將刀放下，但該名婦人卻充耳不聞，口中不斷念念有詞，還朝警方逼近。警員見狀朝婦人噴灑辣椒水將她壓制在地上銬逮捕。經查該名婦人精神狀況不穩定，目前已將她送醫治療，詢後將依恐嚇及妨害公務罪嫌送辦。
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