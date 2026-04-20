高雄2毒販開賓士躲摩鐵交易 睡夢中遭警攻堅活逮起獲5把槍、毒品

谷姓和徐姓男子合夥販毒，開賓士在高市前鎮及小港一帶汽車旅館交易，市刑大警方偵辦販毒案溯源查出谷、徐供毒，2人為防黑吃黑，槍不離身；上月中旬警方攻堅2人睡夢中被逮，起出3把改造槍、2把空氣長短槍及依托咪酯等300餘公克毒品，谷男被收押、徐5萬交保。

高市刑大偵二隊警方日前偵辦一起毒品案，向上溯源查知提供毒品來源的販毒者是38歲的谷姓男子以及37歲的徐姓男子。

警方調查，谷、徐2人販毒時，分別開白色賓士車，並選定前鎮及小港一帶的汽車旅館交易，躲避警方追查；2人為謀取不法利益，販毒時槍不離身，以防遭「黑吃黑」。

偵二隊警方掌握情資後，和前鎮及小港分局共組專案小組，並報請高雄檢察署檢察官邱柏峻指揮偵辦，上月11日持搜索票，兵分二路前往谷男妻子位於大樹區娘家以及鼓山區汽車旅館搜索。

當時谷男和妻子在家中睡覺，保大特勤人員荷槍實彈攻堅時，剛好妻子前來應門，手臂被大門打傷，幸無大礙，谷男睡夢中被逮，警方在床旁起獲2把改造手槍、子彈5顆、安非他命1包、俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯菸油3瓶、重241.5公克，菸彈7顆、重36.1公克）及少許K他命1包等毒品。

警方另在鼓山區摩鐵逮獲徐男，查獲1把改造手槍、子彈11顆、空氣長短槍各1把、安非他命5包、毛重18.7公克，以及依托咪酯菸彈5顆、重37公克，菸油2瓶、重16公克等毒品。

谷、徐2人辯稱槍械是友人寄放，毒品是供自己吸食，否認販毒；警詢後依違反毒品危和防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例等罪移送高雄地檢署偵辦；其中谷男經檢方聲押獲准，徐男則以5萬元交保候傳。

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谷姓和徐姓男子合夥販毒，開賓士在高市汽車旅館交易，市刑大警方攻堅2人睡夢中被逮，起出3把改造槍、2把空氣長短槍及300餘公克毒品。記者石秀華／翻攝

谷姓和徐姓男子合夥販毒，開賓士在高市汽車旅館交易，市刑大警方攻堅2人睡夢中被逮，警方在谷男住處起出改造槍械。記者石秀華／翻攝

谷姓和徐姓男子合夥販毒，開賓士在高市汽車旅館交易，市刑大警方攻堅2人睡夢中被逮，起出3把改造槍、2把空氣長短槍及300餘公克毒品。記者石秀華／翻攝

谷姓和徐姓男子合夥販毒，開賓士在高市汽車旅館交易，市刑大警方攻堅2人睡夢中被逮，起出3把改造槍、2把空氣長短槍及300餘公克毒品。記者石秀華／翻攝

谷姓和徐姓男子合夥販毒，開賓士在高市汽車旅館交易，市刑大警方攻堅2人睡夢中被逮，起出3把改造槍（如圖）、2把空氣長短槍及300餘公克毒品。記者石秀華／翻攝

谷姓和徐姓男子合夥販毒，開賓士在高市汽車旅館交易，市刑大警方攻堅2人睡夢中被逮，起出3把改造槍（如圖）、2把空氣長短槍及300餘公克毒品。記者石秀華／翻攝