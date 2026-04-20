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屏東夜市黑白切老闆兒遭丟包急診 父出國回台一下飛機手機響不停
屏東夜市黑白切老闆的兒子徐男昨全身是血遭丟包醫院急診室門前，徐父昨天剛從土耳其旅遊回台灣，一下飛機時，手機響不停，才知道兒子發生事情，直奔醫院。
30歲徐男被打的全身是傷，院方表示，徐男送到急診時血壓偏低，血色素也偏低，失血量大。發現，膝蓋骨、手肘骨裂開，四肢關節處有多處傷口，傷口大量滲血，今天進手術室做大面積的清創傷口處理，有刀傷、鈍傷。
徐男父親是屏東夜市黑白切老闆，昨天剛從土耳其旅遊回到台灣，一下飛機發現手機響不停，趕緊直奔醫院。
徐男與嫌犯陳男疑因財務糾紛，昨下午兩人在屏東市上海路附近遇到，徐男與另外三人開車將陳男強押擄走。
據悉，陳男犯案車輛與丟包時開的BMW是不同的。警方之後在屏東市河堤路附近找到擄人汽車，在車內查到犯案工具，球棒、榔頭。陳男昨到案後，警方查扣丟包時駕駛的白色BMW。
警方釐清犯案動機，在河堤路發現的汽車是否為作案現場也仍待調查，全案依妨害自由、重傷害等罪嫌偵辦中，並追查另3名共犯。
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