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屏東黑白切少東遭挑手腳筋丟包急診 父出國返台手機狂震才知兒出事

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屏東夜市黑白切老闆兒遭丟包急診 父出國回台一下飛機手機響不停

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東夜市黑白切老闆的兒子徐男昨全身是血遭丟包醫院急診室門前，徐父昨天剛從土耳其旅遊回台灣，一下飛機時，手機響不停，才知道兒子發生事情，直奔醫院。

30歲徐男被打的全身是傷，院方表示，徐男送到急診時血壓偏低，血色素也偏低，失血量大。發現，膝蓋骨、手肘骨裂開，四肢關節處有多處傷口，傷口大量滲血，今天進手術室做大面積的清創傷口處理，有刀傷、鈍傷。

徐男父親是屏東夜市黑白切老闆，昨天剛從土耳其旅遊回到台灣，一下飛機發現手機響不停，趕緊直奔醫院。

徐男與嫌犯陳男疑因財務糾紛，昨下午兩人在屏東市上海路附近遇到，徐男與另外三人開車將陳男強押擄走。

據悉，陳男犯案車輛與丟包時開的BMW是不同的。警方之後在屏東市河堤路附近找到擄人汽車，在車內查到犯案工具，球棒、榔頭。陳男昨到案後，警方查扣丟包時駕駛的白色BMW。

警方釐清犯案動機，在河堤路發現的汽車是否為作案現場也仍待調查，全案依妨害自由、重傷害等罪嫌偵辦中，並追查另3名共犯。

徐男的父親昨天出國旅遊回台灣，一下飛機手機響不停，直奔醫院。圖／讀者提供
徐男的父親昨天出國旅遊回台灣，一下飛機手機響不停，直奔醫院。圖／讀者提供

陳姓男子從汽車車廂將徐男丟包在醫院急診室門前。圖／讀者提供
陳姓男子從汽車車廂將徐男丟包在醫院急診室門前。圖／讀者提供

土耳其 屏東 傷害罪 警察

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