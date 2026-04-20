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影／30歲男屏東市區遭4人擄走打斷手腳丟包 警尋獲BMW逮1人
屏東縣30歲徐姓男子昨下午在屏東市上海路附近時，遭27歲陳男與另三人強押上車帶走，徐男遭毆打重傷，陳男昨下午3時許開BMW車將徐男丟包在寶建醫院急診室門前，全案曝光，警方循線追查，持拘票逮捕陳男到案。
陳男將徐男丟棄在寶建醫院急診室大門前，花約25秒將徐男從後車廂丟置，醫院保全發現後，趕緊通報。徐男身體多處撕裂傷，刀傷、鈍器傷等，傷勢集中四肢，手筋、腳筋都被挑，送加護病房，之後將手術。
據了解，徐男與嫌犯陳男疑因財務糾紛，昨下午兩人在屏東市上海路附近遇到，徐男與另三人開著車將陳男強押擄走，之後就出現徐男被載到寶建醫院急診室前。
據悉，陳男犯案車輛與丟包時開的BMW是不同的。警方之後在屏東市河堤路附近找到擄人汽車，車內查到犯案工具，球棒、榔頭。陳男昨到案後，警方查扣涉及丟包的白色BMW車。
警方仍在釐清犯案動機，河堤路發現的汽車是否為作案現場仍待調查，全案依妨害自由、重傷害等罪嫌偵辦中，並追查另3名共犯。
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