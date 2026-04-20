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日本黑幫買毒藏魚翅料理包走私 金主長期現金兌換日圓給旅行社逾2.7億起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

日本黑幫來台以110萬元新台幣購買2公斤安非他命，混入「菜底」頂級魚翅粥料理包、佛跳牆料理包，企圖運回日本。台北地檢署去年起訴主嫌野口晴寬，查出資金來源是長期從事買賣日圓的林伯鑫，林也是旅遊業界知名的匯兌人物，涉兌換高達2.7億日圓給旅行社使用，全案今偵結，依非法買賣外匯為常業罪嫌起訴林。

檢方去年起訴，2025年3月野口晴寬涉以新台幣110萬元協議夏承哲等人協助運毒2公斤安非他命至日本，以「菜底」頂級魚翅粥料理包、佛跳牆料理包作為運毒工具，野口晴寬交付110萬元新台幣現金給施秉宏。警方會同移民署2025年3月8日在松山機場查扣這批毒料理包。日籍人士野口晴寬、深町道寬、奧昌和、大島雅人，及台籍秦忠駿、夏承哲、施秉宏等7人，去年依運輸、販賣第二級毒品等罪起訴，日籍4人羈押中，案件法院審理中。

北檢追查，野口晴寬在台支付110萬元資金來源是林伯鑫，2025年3月林伯鑫涉嫌透過精通日文的58歲陳姓女子，得知客戶要兌換110萬元新台幣，相約在台北市面交，在陳女車輛後座以0.2115匯率兌換，收取約550萬日圓並交付110萬元新台幣給野口晴寬；陳女獲取8千元報酬。

檢方另清查，林伯鑫從事買賣日幣長達10多年，平時逢低向多家銀行買進大量圓，並長期與高雄、台北等地的旅行社配合，提供兌換日圓服務；2024年至2025年間，林伯鑫涉非法買賣日圓，以兆豐銀行即期賣出匯率為基準，扣除0.001後，兌換從中賺取匯差，交易金額逾2.7億日圓。

檢方統計，林伯鑫2025年2月至5月兌換3900萬日圓給旅行社林男，同年3月至5月兌換2670萬日圓給服飾店孫姓女子，2024年1月至2025年6月兌換共計4千萬日圓給旅行社蔡男，2024年12月至2025年1月共計兌換4千多萬元日圓給旅行社鄒姓財務長，2025年1月至2025年6月兌換1億3千多萬元日圓給旅行社林女。

檢方認定，林伯鑫都以現金輸送完成外匯買賣，並未經在他地的分支機構辦理異地款項收付以清理客戶與第三人間債權債務關係或資金移轉，與銀行法地下匯有間，全案依管理外匯條例非法買賣外匯為常業罪起訴。陳女涉幫助非法買賣外匯為常業罪，考量坦承犯行，不作為毒品交易，給予緩起訴1年，支付公庫2萬元。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

日籍人士野口晴寬涉嫌買2公斤安非他命混入「菜底」頂級魚翅粥料理包、佛跳牆料理包，檢方追查資金來源發現，林男涉嫌向野口晴寬收取日圓並交付新台幣110萬元。示意圖／本報資料照片
日籍人士野口晴寬涉嫌買2公斤安非他命混入「菜底」頂級魚翅粥料理包、佛跳牆料理包，檢方追查資金來源發現，林男涉嫌向野口晴寬收取日圓並交付新台幣110萬元。示意圖／本報資料照片

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