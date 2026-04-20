影／大甲媽遶境彰化爆衝突釀3官警受傷 再拘3滋事男建請羈押

大甲媽祖遶境本月18日深夜行經彰化市自強路時，爆發警民衝突，造成彰化警分局偵查隊長蕭登元等3名官警受傷送醫，被當場陳逮獲陳姓男子已被檢察官聲押獲准外，警方並持續赴台中市拘提均有前科紀錄的3名涉案人，今天依違反組織犯罪、恐嚇、妨害公務、傷害、妨害秩序等罪嫌移送彰化地檢署偵辦，並建請羈押。

警方指出，涉案的4名男子來自台中市，當晚獲邀參與彰化市某宮廟接轎點時，疑因接轎糾紛起衝突，員警介入隔時，造成蕭登元等3名官警遭暴力攻擊。警方當場逮捕滋事陳姓男子，並在他身上搜獲毒品K菸及毒品咖啡包，經移送地檢署後經檢察官向法院聲請羈押獲准。

彰化警方在逮獲陳姓男子後，並從蒐證錄影帶，迅速鎖定另外3名犯嫌，昨天下午由警察局刑警大隊及刑事局中部犯罪打擊中心聯手，持拘票前往台中市大肚區拘提葉姓兄弟，其中25歲的哥哥有毒品及妨害自由等前科、21歲的弟弟有妨害自由等前科，另到台中市區拘提有強盜及毒品前科的21歲到案。

警方表示，大甲媽祖遶境活動本月18日22時50分許，行經彰化市自強路195巷口，發生民眾因鑾轎行經擁擠導致口角衝突，現場執勤員警發現後，立即強力介入制止並進行區隔，過程中，遭現場滋事人員推擠及暴力攻擊，造成蕭登元等3名官警受傷送醫。

警方人員指出，此次發生暴力衝突的某宮接轎點，是彰化市俗稱過溝地區，由於有地方勢力介入，每年大甲媽祖遶境都會動用大批接轎人馬助陣，接轎後再遶行街道及周邊宮，過去儘管會起小衝突，但也不會擴大，仍令員警疲於奔命，未料今年卻發生激烈衝突，進而造成3名官警受傷。

警方表示，此次爆發警民衝突屬於某宮廟外往自強路之接轎點，在接轎時由接轎團體人員陸續接手抬轎，但因接轎團體主事者都會邀請各方人手前來助陣，卻因成員複雜或是互不認識，往往造成自家接轎人員口角衝突，此次即因接轎時有人欲提前接轎互相推擠爆發肢體衝突，員警趨前制止隔離時，演成陳姓男子等四人攻擊員警事件。

由於大甲媽祖預定24日回鑾彰化市，往年從彰化市永樂街天后宮起駕北返，也常發生爭抬鑾轎衝突。彰化分局分局長劉千祥表示，對於任何假借宗教名義、挑戰公權力之暴力行為，絕對採取「零容忍」態度，依法嚴懲、絕不寬貸，並呼籲參與宗教盛事的民眾應保持理性與克制，共同維護遶境活動平安順利進行。

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大甲媽祖遶境本月18日深夜行經彰化市自強路時，爆發警民衝突，造成彰化警分局偵查隊長蕭登元等3名官警受傷送醫，警方昨天分別到彰化市拘提滋事男子。圖／警方提供

大甲媽祖遶境本月18日深夜行經彰化市自強路時，爆發警民衝突，造成彰化警分局偵查隊長蕭登元等3名官警受傷送醫，警方昨天分別到彰化市拘提滋事男子移送法辦。圖／警方提供

大甲媽祖遶境本月18日深夜行經彰化市自強路時，爆發警民衝突，造成彰化警分局偵查隊長蕭登元等3名官警受傷送醫，警方昨天分別到彰化市拘提滋事男子。圖／警方提供

大甲媽祖遶境本月18日深夜行經彰化市自強路時，爆發警民衝突，造成彰化警分局偵查隊長蕭登元等3名官警受傷送醫，警方昨天分別到彰化市拘提滋事男子。圖／警方提供

大甲媽祖遶境本月18日深夜行經彰化市自強路時，爆發警民衝突，造成彰化警分局偵查隊長蕭登元等3名官警受傷送醫。圖／threads／jacky.627授權