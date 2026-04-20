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割頸案再掀怒火！YT曝「乾哥妹個資」破百萬流量 Cheap開轟1事

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割頸案再掀怒火！YT曝「乾哥妹個資」破百萬流量 Cheap開轟1事

聯合新聞網／ 綜合報導

網紅<a href='/search/tagging/2/Cheap' rel='Cheap' data-rel='/2/219894' class='tag'><strong>Cheap</strong></a>直言新北市國中生割頸命案法律根本是保護了惡魔。 記者曾原信／攝影
網紅Cheap直言新北市國中生割頸命案法律根本是保護了惡魔。 記者曾原信／攝影

新北市國中生割頸命案再度引發社會關注，網紅Cheap在臉書發文直言法律根本是保護了惡魔，點出近期有YouTube頻道上架案件解析影片，並公開未成年加害人的相關資訊，短時間內突破百萬觀看，引發網友大量留言與抖內支持，也讓事件再次掀起討論。

該案先前已定讞，加害少年分別遭判處有期徒刑12年與11年，但由於適用少年相關法規，假釋門檻相對較低，引發外界質疑刑度過輕。Cheap指出，若順利假釋，加害人可能未滿20歲即出獄，與受害者生命停留在15歲形成強烈對比，成為不少民眾難以接受的關鍵。

此外，貼文也將矛頭指向少年事件處理法，認為現行制度限制媒體揭露未成年加害人身分，甚至相關紀錄將依法處理，質疑是否過度保障加害者。不少網友心痛「好人疲於奔命，壞人精神抖擻」、「民主的台灣也有需要靠海外人士為台灣人發聲的一天」、「就是這些法律保護，這乾哥乾妹才敢在社群媒體這麼大剌剌的炫耀並嘲笑」、「這種人神共憤的案子永遠都是輕輕放過」、「請立委修法吧，不完整的兒少法根本就是惡法」、「台灣的法律只有加害人有人權，被害人沒人權」。

不過Cheap也提醒，依據兒童及少年福利與權益保障法及少年事件處理法規定，公開未成年涉案者姓名、照片或足以辨識身分的資訊，恐面臨高額罰鍰甚至刑事責任，呼籲民眾在情緒之外仍須注意法律界線。

根據《兒童及少年福利與權益保障法》第69條，任何人不得於媒體、資訊或以其他公示方式揭示有關第一項兒童及少年之姓名及其他足以識別身分之資訊。依103條規定，廣播、電視事業違反第六十九條第一項規定，由目的事業主管機關處新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰，並命其限期改正；屆期未改正者，得按次處罰。

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