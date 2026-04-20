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手腳筋被挑…塞汽車後車廂 屏東重傷男急診室丟包
屏東寶建醫院急診室門口昨19日下午5時許，30歲徐姓男子遭人從後車廂拉出，棄置在急診室門口，保全發現後，趕緊通報醫院值班人員急救。徐男全身有多處撕裂傷，還遭挑手筋、腳筋，於加護病房觀察中。警方以車追人，昨晚帶回一名陳姓男子追查中，其他共犯尚未落網。
根據監視器畫面，一名男子開白色汽車出現在寶建醫院急診室門口，汽車駕駛將車停在急診室前方，隨後下車開啟後車廂，將30歲徐男從後車廂丟出在地上，之後就揚長而去，丟包過程約25秒。
30歲徐男全身多處撕裂傷，疑似鈍器、鐵鍊的撕裂傷，也遭挑手筋、腳筋，手段殘忍，雖已脫離險境，仍在加護病房觀察，後續開刀治療。
警方已帶回一名陳姓男子，還有共犯約兩到三人位落網，仍在偵辦中。據了解，雙方疑似在網路上有吵架糾紛，警方尚未對外說明。
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