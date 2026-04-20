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母遭詐騙竟抵押國二女兒房產 被停止親權

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導

新竹許姓婦人遭假投資詐騙負債約千萬元，私自領走亡夫存款，抵押未成年女兒名下房產借貸失聯，少女祖母提告聲請停止親權及改定監護人。新竹地方法院認定，許濫用親權，長期對女兒未盡照顧責任，裁定停止其親權，由祖母擔任監護人；可上訴。

判決指出，許與丈夫育有一子一女，女兒目前就讀國中二年級，丈夫二○二五年六月過世後，許以遭詐騙為由，未經其他繼承人同意，提領亡夫存款交付車手，將亡夫的不動產辦理繼承後設定抵押借貸。

少女祖母提告指出，債主同年十二月上門要求處分房產，強行更換門鎖，驅離屋內親人，隨後許離家失聯，未與其女兒聯繫，少女由祖父母照顧扶養。

許到庭稱因投資遭詐，向銀行、親友及地下錢莊借款，債務約五百萬至一千萬元，她擔任餐飲業服務生，規畫債務整合，住親戚家不穩定，無力接回女兒照顧，不知如何面對家人，選擇不聯繫，同意由婆婆擔任女兒監護人。

家事調查官訪視指出，少女身心狀況穩定，長期與祖父母同住，生活、就學正常，明確表達希望由祖父母照顧，並支持停止母親親權；許在經濟與生活狀況未穩定前，難負擔照顧責任，祖父母展現穩定持續照顧能力。

法官審理，許遭詐騙致財務管理失序，擅自處分遺產，動用子女名下財產設定抵押，離家失聯，對未成年子女長期未盡照顧責任，濫用親權情節重大；考量少女由祖父母照顧穩定，少女亦明確表達意願，為維護未成年子女最佳利益，裁定停止許全部親權。

債務 新竹 恐龍法官 詐騙

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