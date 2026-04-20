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大甲媽遶境…彰化搶轎爆衝突 4年零暴力破功

聯合報／ 記者林敬家簡慧珍林宛諭劉明岩李奕昕／連線報導

<a href='/search/tagging/2/台中市' rel='台中市' data-rel='/2/141216' class='tag'><strong>台中市</strong></a>大甲鎮瀾宮媽祖<a href='/search/tagging/2/遶境' rel='遶境' data-rel='/2/105438' class='tag'><strong>遶境</strong></a>前晚行經彰化市，有<a href='/search/tagging/2/宮廟' rel='宮廟' data-rel='/2/246570' class='tag'><strong>宮廟</strong></a>人士爭抬鑾轎引發衝突，三名警察受傷。記者劉明岩／攝影
台中市大甲鎮瀾宮媽祖遶境前晚行經彰化市，有宮廟人士爭抬鑾轎引發衝突，三名警察受傷。記者劉明岩／攝影

台中市大甲鎮瀾宮媽祖遶境前天深夜經彰化市，有宮廟人士爭抬鑾轎引發衝突，警方制止遭推擠毆打，三名警察受傷，其中彰化分局偵查隊長蕭登元鼻梁斷裂，警方逮捕陳姓男子搜出毒品再拘提三人，依妨害公務等罪移送，檢方聲押禁見陳獲准。

統促黨總裁「白狼」張安樂二○二二年因接轎糾紛引發衝突釀三警受傷，連三年未發生暴力案件；今年警方部署三百多名警力仍破功，加上接轎宮廟及信眾多，昨凌晨一時四十五分鑾轎才通過彰化民生地下道，較往年晚約七小時創紀錄。

前晚近十一時，鑾駕經自強路時陳姓男子等人衝破封鎖線，員警上前制止爆發推擠衝突，彰化分局偵查隊長蕭登元鼻梁斷裂，邱姓分隊長、黃姓偵查佐擦挫傷，被送醫救治，警方控制場面逮捕陳，搜出數包毒品咖啡包及Ｋ他命；鑾駕通過民生地下道交給接轎陣頭，一名男子不滿女友遭推擠爆發第二波衝突，有人叫囂拉扯，警方隔離人群，鑾轎才繼續前進。

警方鎖定涉襲警的柯姓、葉姓及另名陳姓男子，昨天拘提到案，查出陳等四人是某宮廟邀請外地人士，該廟遶境前與警方簽自律公約，分依妨害公務、傷害、妨害秩序、毒品罪移送。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標說，大甲媽來是歡喜的事，不需為「占媽祖」推擠，大家想抬轎可商量，這樣衝突對大家不好，對媽祖也不敬重，呼籲各自約束。

彰化縣警察局表示，強化回鑾時安全部署，只要出現口角即強勢介入，並加強立盾、甩棍及辣椒水等，必要時以強制力排除。警政署表示，不容藉宗教從事暴力，通令後續遶境沿線雲林、嘉義、彰化縣及台中市警察局，強勢執法維護安全。

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