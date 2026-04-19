影／看宜蘭「蠟屍」案 法醫高大成：全身性皂化要2至3年

宜蘭一名91歲張姓老婦人與兒子同住，卻多年未露面，張婦女兒日前求助警方破門，驚覺老婦人已成「蠟屍」。法醫高大成今天說，這讓他想起3年多前的一起桶屍案，該案以水泥封屍，同樣造成蠟化（皂化）的結果，但一般而言，犯案者並不具專業，而是意外形成，像本案的目的就是為了繼續領死者的老人年金與敬老津貼。

高大成說，會形成皂化，和屍體在床上，而且蓋的棉被潮濕有關，所以才一直沒有腐敗掉，身上的脂肪並因此變成「肥皂化」進而變成全身的皂化。他說，一般的皂化大概3個月到半年，經過兩年以後就固定了、全身都有，所以全身性的皂化就可以研判已經死了2到3年了，這也研判從家屬溢領的政府補助。

高大成說，這觸犯了遺棄屍體罪，但很多人並不了解這樣的專業知識。要形成皂化有三個條件，一種是在水裡面，或者是在棺材裡面的潮濕環境，或者是在溼的土裡。

像是3年多以前發生的桶屍案，那個是用混凝土，但是因水分太多，挖出來的時候也是形成的皂化。嬰幼兒跟婦女因為脂肪比較多，比較容易形成皂化，男性則因為脂肪比較少，所以不容易形成。目前看來，全案應該是為了想要領補助而隱匿不報長輩已死亡的案件。