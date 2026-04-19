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影／大甲媽遶境彰化打起來偵查隊長鼻子被打斷 嫌犯持毒襲警擴大追查

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

大甲媽祖遶境昨天深夜近11點行經彰化市自強路195巷口，發生宮廟人士因抬轎拉扯，警方發現後強力介入排除，過程中卻遭陳姓嫌犯等人推擠、毆打，造成彰化分局蕭姓偵查隊長等3名同仁受傷送醫。警方當場逮捕陳姓男子，並在其身上查獲毒品咖啡包及K菸，另查有幫派註記及多項刑案資料，全案依妨害公務、傷害、妨害秩序及毒品等罪嫌移送偵辦。

警察局長陳世煌今指出，陳姓犯嫌等人推擠拉扯過程中，造成蕭姓隊長鼻樑斷裂，邱姓分隊長及黃姓偵查佐也有擦挫傷，警方已第一時間聯繫秀傳醫院，請院方提供完善醫療照護。

經漏夜偵辦，警方已通知林姓負責人到案說明，並透過監視器比對，辨識出柯姓、陳姓犯嫌及另一名滋事人士，已報請彰化地檢署指揮偵辦並開立拘票，目前正積極查緝到案中；內政部警政署也指派刑事警察局中部打擊犯罪中心支援，持續追查是否有幫派假借宗教活動暴力滋事，強調對於相關暴力行為將依法嚴懲、絕不寬貸。

陳世煌表示，該宮廟在遶境前曾與彰化縣警局簽署自律公約，但陳男為宮廟邀請的外地人士，且其身上查獲毒品，已採尿送驗中。

由於遶境過程中各地團體參與、爭相抬轎情形頻繁，陳世煌指出，大甲媽祖回鑾期間將持續強化安全部署，在各分局及與雲林、台中交接路段落實警力銜接，並以優勢警力即時排除衝突；只要出現口頭爭執即強勢介入，並加強配備立盾、甩棍及辣椒水等裝備，必要時授權同仁以強制力排除，防止類似事件再度發生。

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大甲媽祖遶境昨天深夜近11點行經彰化市自強路195巷口，發生宮廟人士因抬轎拉扯，警方發現後強力介入排除，過程中卻遭陳姓嫌犯等人推擠、毆打，造成彰化分局蕭姓偵查隊長等3名同仁受傷送醫。圖／警方提供
大甲媽祖遶境昨天深夜近11點行經彰化市自強路195巷口，發生宮廟人士因抬轎拉扯，警方發現後強力介入排除，過程中卻遭陳姓嫌犯等人推擠、毆打，造成彰化分局蕭姓偵查隊長等3名同仁受傷送醫。圖／警方提供

大甲媽祖遶境昨天深夜近11點行經彰化市自強路195巷口，發生宮廟人士因抬轎拉扯，警方發現後強力介入排除，過程中卻遭陳姓嫌犯等人推擠、毆打，造成彰化分局蕭姓偵查隊長等3名同仁受傷送醫。圖／警方提供
大甲媽祖遶境昨天深夜近11點行經彰化市自強路195巷口，發生宮廟人士因抬轎拉扯，警方發現後強力介入排除，過程中卻遭陳姓嫌犯等人推擠、毆打，造成彰化分局蕭姓偵查隊長等3名同仁受傷送醫。圖／警方提供

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