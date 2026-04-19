貨輪載百噸發臭肉品領海外遭攔截 台灣人偷渡上船被抓到

坦尚尼亞籍貨輪「保羅號」去年10月間載運133公噸豬肉要到高雄港卸貨，檢警及海巡獲報後，提前在外海攔截，查獲船上企圖走私的肉品和私菸，當時辦案人員登船時，還發現我國籍王姓男子非法出境登船，成為私梟集團派駐在船上押運的幹部，王男被依無正當理由逃避檢查罪判刑3月，得易科罰金。

保三總隊第二大隊接獲情資，得悉「保羅號」要走私香菸、豬肉等貨品來台，警方報請高雄地檢署指揮查辦，去年10月24日清晨6時許，與海巡署高雄海巡隊，在高雄港西南方約10餘海里海域，登上「保羅號」，隨即發現船上共有5個貨櫃載運大批來路不明的肉品及私菸。

檢警逮捕雜貨輪上的6名印尼籍船長和船員及1名王姓台灣籍男子，經查，王男自去年7月間，受一名暱稱為「蔡老闆」男子以每月10萬元聘用，並由「蔡老闆」指派船隻將王男自台灣偷渡出境，於公海登上接運的「保羅號」雜貨輪。

該船前後抵達印尼、馬來西亞等地，載運完貨物後，預計去年10月底前抵達高雄港，不過在抵港前就被查獲，檢警共查獲5只貨櫃裝運133公噸冷凍肉類，包括豬、牛、雞肉，其中4櫃已經發臭，另有總計107萬7000包來源不明菸品，市值逾4000萬元。

不過，檢方偵辦時，發現該批私菸在王男登船前就已在船上，且貨輪查緝位置距高雄港還有25海浬處，並未進入台灣領海，因此難以用菸酒管理法的輸入私菸罪責相繩，僅認定王男未依法出境，依無正當理由逃避檢查罪提起公訴。

高雄地院審理後，法院考量王男坦承犯行，依法判刑3月，得易科罰金。