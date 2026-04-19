快訊

MLB／生涯前21戰7轟超越大谷 日媒預測村上宗隆本季54轟

不只荷莫茲！美軍擬升級對伊朗行動「扣押全球與伊朗有關船隻」

親哥性醜聞Jisoo慘遭波及 大嫂親發聲「應該不知情」再爆有其他受害者

貨輪載百噸發臭肉品領海外遭攔截 台灣人偷渡上船被抓到

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

坦尚尼亞籍貨輪「保羅號」去年10月間載運133公噸豬肉要到高雄港卸貨，檢警及海巡獲報後，提前在外海攔截，查獲船上企圖走私的肉品和私菸，當時辦案人員登船時，還發現我國籍王姓男子非法出境登船，成為私梟集團派駐在船上押運的幹部，王男被依無正當理由逃避檢查罪判刑3月，得易科罰金。

保三總隊第二大隊接獲情資，得悉「保羅號」要走私香菸、豬肉等貨品來台，警方報請高雄地檢署指揮查辦，去年10月24日清晨6時許，與海巡署高雄海巡隊，在高雄港西南方約10餘海里海域，登上「保羅號」，隨即發現船上共有5個貨櫃載運大批來路不明的肉品及私菸。

檢警逮捕雜貨輪上的6名印尼籍船長和船員及1名王姓台灣籍男子，經查，王男自去年7月間，受一名暱稱為「蔡老闆」男子以每月10萬元聘用，並由「蔡老闆」指派船隻將王男自台灣偷渡出境，於公海登上接運的「保羅號」雜貨輪。

該船前後抵達印尼、馬來西亞等地，載運完貨物後，預計去年10月底前抵達高雄港，不過在抵港前就被查獲，檢警共查獲5只貨櫃裝運133公噸冷凍肉類，包括豬、牛、雞肉，其中4櫃已經發臭，另有總計107萬7000包來源不明菸品，市值逾4000萬元。

不過，檢方偵辦時，發現該批私菸在王男登船前就已在船上，且貨輪查緝位置距高雄港還有25海浬處，並未進入台灣領海，因此難以用菸酒管理法的輸入私菸罪責相繩，僅認定王男未依法出境，依無正當理由逃避檢查罪提起公訴。

高雄地院審理後，法院考量王男坦承犯行，依法判刑3月，得易科罰金。

警方及海巡在領海外查獲「保羅號」肉品。讀者提供
警方及海巡在領海外查獲「保羅號」肉品。讀者提供

台灣人 高雄港 偷渡

延伸閱讀

K-POP鐵粉砸30萬買「Super Junior」專輯 遇到詐騙錢包被清空

高雄警破獲假幣商詐騙水房 實體店面掩護洗錢上億

澎湖漁船遭中國大陸扣押近1月 陳雙全：尚無進展

影／宜蘭艦接駁「全漁6號」6漁工今晚返航 桃園艦續找失蹤船長

相關新聞

影／疑吸毒煙彈開車恍神撞斷燈桿 肇事男搭小黃躲住處遭逮

郭姓男子今天清晨疑吸毒煙彈開車行經新北市板橋區，疑似一時恍神失控撞斷路邊電燈燈桿，肇事後快步逃離搭計程車回三重住處躲藏，新北警方今天下午循線逮捕到案。經查郭還是詐欺通緝犯，警詢後依公共危險、毒品及詐欺通緝罪嫌移送新北地檢署偵辦。

貨輪載百噸發臭肉品領海外遭攔截 台灣人偷渡上船被抓到

坦尚尼亞籍貨輪「保羅號」去年10月間載運133公噸豬肉要到高雄港卸貨，檢警及海巡獲報後，提前在外海攔截，查獲船上企圖走私的肉品和私菸，當時辦案人員登船時，還發現我國籍王姓男子非法出境登船，成為私梟集團派駐在船上押運的幹部，王男被依無正當理由逃避檢查罪判刑3月，得易科罰金。

男吸毒品彩虹菸開車涉公共危險 法院認警方採證不足判無罪

桃園一名林姓男子因前年9月吸食毒品彩虹菸又開車上路，被檢察官起訴公共危險罪。他雖承認吸食彩虹菸，但否認危險駕駛，加上生理平衡及反應測試都過關，最後獲判無罪。全案可上訴。

騎高雄UBike驚見夾鏈袋裝白色結晶體 一堆網友狂出餿主意：「賺爛」

高雄市一名年輕正妹前天下午騎Ubike時，驚見置物籃中有一包夾鏈袋，袋中竟是白色結晶體，貼文問「為什麼Ubike裡面有這個？」有網友稱，「是冰糖，可煮燕窩」，不少網友出餿主意：「騎到下個還車點算運毒嗎」、「賺爛」；警方指到場已未發現物品，將清查租借人身分。

男子暗網學製毒嘉市警方跨縣破獲DMT製毒工廠 破解電子菸彈新包裝

網路時代，製毒手法不斷翻新，甚至躲進暗網世界與警方周旋。嘉義市警局刑警大隊科技犯罪偵查隊去年底透過網路巡邏與大數據分析，鎖定住在宜蘭縣陳姓男子，發現疑似在住家設製毒工廠，秘密製造第二級毒品「二甲基色胺」（DMT），警方跨縣追查，長途奔波數百公里，會同宜蘭縣警局刑警大隊與台中市警局，報請宜蘭檢察官指揮偵辦。經長時間蒐證埋伏，3月底攻堅查獲藏身民宅DMT製毒工廠，當場逮捕陳姓主嫌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。