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偵破首起虛幣搶案 吳柏羲：犯罪模式已更為多變

中央社／ 台北19日電

解析虛幣犯罪2

虛擬貨幣搶案頻傳，台灣首起案例發生在8年前的台中市。當時負責偵辦的警官吳柏羲說，這起比特幣搶案仍為傳統強盜手法，但近年犯罪模式已隨詐欺案而更為多變。

犯罪型態會隨著社會發展、金融科技演進而改變，搶案也從過去的搶銀行、搶銀樓，擴大為近年常聽到的虛擬貨幣搶案。

現任刑事局公關室主任的吳柏羲曾是台中市第一警分局偵查隊長，任內於民國107年2月偵破全國首起虛擬貨幣強盜案。

回顧當年案情，吳柏羲告訴中央社記者，案發時正值春節小年夜，有民眾報案表示西區忠勤街疑有人酒後鬧事，經派員到場發現有黃姓男子、戴姓男子及其男員工等3人。黃男起初辯稱和友人聚會飲酒起衝突，會自行私下和解，企圖規避警方追查。

吳柏羲說，員警察覺現場凌亂，甚至有鬥毆痕跡和血跡，認為此事不單純，隨即展開深入調查。

吳柏羲表示，警方深入調查赫見這並非酒後滋事，而是比特幣強盜案。有詐欺前科的蕭姓男子為獲取不法利益，夥同黃男、施姓男子、林姓男子共謀犯案，透過網路平台虛擬貨幣社團管道佯稱欲購買比特幣，進而結識從事資訊業的被害人戴男。

黃男等人設局邀約戴男南下面交，且事先還自拍保險箱內有新台幣500萬元，以取信戴男。

戴男不疑有他，與男員工搭車至黃男台中租屋處面交，不料戴男才剛展示手機顯示持有比特幣的畫面時，就遭黃男等人毆打、控制，並搶走手機，隨即戴男所持有的18顆比特幣（當時市價約新台幣500萬元）就被轉出。

蕭男等人將被害戴男及其員工灌醉後離去，並獨留黃男在場看守。直到察覺警方到場時，黃男才故意拿酒瓶砸傷自己，謊稱酒後起爭執，欲規避追查。

所幸法網恢恢，警方查明真相後，立即逮捕黃男，並持拘票漏夜追緝共犯，於金門攔截到欲循小三通方式逃往中國的林男。

另外，警方透過數位跡證查知施男犯案後就到台北購物，並搭除夕夜末班高鐵班車要返回台中，經逐一巡查車廂後，於苗栗站過後在車廂門口前逮捕施男到案，查扣現金新台幣12萬餘元，翌日循線在台中市南屯區拘提蕭男。

吳柏羲說，被搶走的18顆比特幣經追查已轉至中國的不詳帳戶，後續也難以追回，雖懷疑此案有幕後主嫌，但到案犯嫌都設定斷點，未供出幕後主使者，證據有限的情況下，警方難以再溯源揪出藏鏡人。

他分析，此案雖涉及虛擬貨幣，但犯罪手法仍不脫傳統強盜手法，為犯嫌假扮買家，以購買比特幣為由邀約賣家面交後控制強盜為己有。

吳柏羲表示，近年虛擬貨幣交易案件犯罪模式更多變，有犯嫌假扮賣家，於民眾匯款後就失聯、不交易虛擬貨幣，或假冒買家並待民眾將虛擬貨幣轉入犯嫌錢包後，就不履行交易交付金錢或提供偽造匯款證明。

吳柏羲說，以上手法都是指犯嫌施用詐術（如虛設帳號、偽造信用紀錄），誘使被害人履行合約後，犯嫌卻不履行對價義務，進而非法取得他人財物，因此可能涉及詐欺罪嫌。

吳柏羲分析，虛擬貨幣轉帳洗錢速度很快，短時間內就可轉4、5層以上，最後再轉入交易所後直接換現金，被害民眾要追討有難度，若要投資、買賣虛擬貨幣，還是優先使用國內正規交易所比較安全。

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