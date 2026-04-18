影／疑吸毒煙彈開車恍神撞斷燈桿 肇事男搭小黃躲住處遭逮

郭姓男子今天清晨疑吸毒煙彈開車行經新北市板橋區，疑似一時恍神失控撞斷路邊電燈燈桿，肇事後快步逃離搭計程車回三重住處躲藏，新北警方今天下午循線逮捕到案。經查郭還是詐欺通緝犯，警詢後依公共危險、毒品及詐欺通緝罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市海山警方今天清晨6時許獲報，板橋區中山路1段與民權路口發生交通事故，1輛汽車自撞路邊路燈燈桿後，駕車男子竟棄車快步逃離現場，步行至板橋區漢生東路1間超商前，搭乘計程車離去。

海山警方立即成立專案小組，擴大調閱監視器畫面，今天下午近2時在三重區查獲涉嫌肇事逸駕駛郭姓男子（39歲）並在路止住處查扣4顆毒煙彈及K他命。

據了解，郭男為新北地檢署今年3月發布的詐欺通緝，警詢後依公共危險、毒品等罪嫌移送新北地檢署偵辦，詐欺通緝罪部分依法解送歸案。

警方指出，郭男涉肇事逃逸部分，依違反道路交通管理處罰條例第62條開單舉發，可處1000元以上、3000元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

郭姓男子（右）今天清晨疑吸毒煙彈開車行經新北市板橋區中山路1段，一時恍神撞斷路邊電燈燈桿，肇事後快步逃離搭計程車躲回三重住處躲藏，新北警方今天下午循線逮捕到案。記者王長鼎／翻攝

郭姓男子今天清晨疑吸毒煙彈開車行經新北市板橋區中山路1段，一時恍神撞斷路邊電燈燈桿，肇事後快步逃離搭計程車躲回三重住處躲藏，新北警方今天下午循線逮捕到案。記者王長鼎／翻攝