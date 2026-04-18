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新北警同步掃黑20件逮捕85人 破獲藥局遭勒索案

中央社／ 新北18日電

新北市警察局今天表示，12至16日舉辦同步掃黑專案，共掃蕩黑幫組織20件、85人，查扣槍枝4支及幫派服飾、徽章等證物。其中，破獲某藥局遭幫派勒索案件，逮捕郭姓主嫌等5人。

新北市警察局刑警大隊今天發布新聞表示，今年的第1次同步掃黑於12日至16日舉行，共掃蕩黑幫組織20件、85人，查扣槍枝4支並加強臨檢組織據點。

警方指出，板橋區某知名藥局因向融資公司借貸，遭犯罪集團以債務整合名義勒索，要求支付違約金、代償金等費用，並強行取走價值約新台幣96萬元的貨物。

市刑大說，犯嫌隨後變本加厲，假借商業合作名義，要求藥局提供俗稱「瘦瘦針」的血糖控制針劑，市值約新台幣400萬元，並私下販售牟利。

市刑大於16日掃蕩行動時，逮捕郭姓主嫌等5人，查扣土耳其製衝鋒手槍1把、子彈13顆、現金新台幣20萬元、本票及借據、電腦與手機等證物。全案依違反組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、妨害自由、恐嚇及重利等罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦。

市警局強調，掃黑沒有終點，未來將持續以強力手段打擊幫派犯罪，斷絕其不法經濟來源，並追查背後犯罪網路，全力打擊黑幫勢力。

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