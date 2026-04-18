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男吸毒品彩虹菸開車涉公共危險 法院認警方採證不足判無罪

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名林姓男子因前年9月吸食毒品彩虹菸又開車上路，被檢察官起訴公共危險罪。他雖承認吸食彩虹菸，但否認危險駕駛，加上生理平衡及反應測試都過關，最後獲判無罪。全案可上訴。

桃園地院判決指出，林男前年9月14日凌晨開車行經桃園市中壢區，因車輛蛇行、車輛右側大燈故障與未繫安全帶被警方攔查，電子菸油味道引起警方注意，他便坦承開車前有吸食彩虹菸，所以被控公共危險罪。

審理時，林男坦承吸食彩虹菸，但他矢口否認危險駕駛。他辯稱開車上路與吸食已隔一段時間，雖記不清楚隔多久，但確信當下沒有蛇行，也沒有反應遲鈍，是警察填寫觀察紀錄不實。

法院調查，林男吸食彩虹菸時，行政院尚未公告彩虹菸成分α-吡咯烷基苯異己酮為毒品尿檢項目，而林男在生理平衡與反應測試時，尚能平穩走直線、單腳站立逾20秒，也能在2個間距不到5公厘的同心圓間畫出另一個圓，顯見其意識清醒，視覺反應、手部操控能力與身體平衡能力未明顯減弱。

法院指出，檢方起訴雖稱林男開車蛇行、車燈故障與未繫安全帶才被警方攔查，但警方沒有證據能證明林男開車蛇行，反倒是生理反應測試能證明他尚能穩定控制肢體動作與保持平衡，基於罪疑惟輕、有疑為利被告原則，所以判決無罪。

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桃園林姓男子吸食彩虹菸被控公共危險罪，法院調查他行為時彩虹菸未列毒品尿檢項目，加上生理平衡反應無異，最後判他無罪（示意圖與事件人物無關）。本報資料照片
桃園林姓男子吸食彩虹菸被控公共危險罪，法院調查他行為時彩虹菸未列毒品尿檢項目，加上生理平衡反應無異，最後判他無罪（示意圖與事件人物無關）。本報資料照片

毒品 安全帶 桃園地院

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