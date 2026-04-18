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騎高雄UBike驚見夾鏈袋裝白色結晶體 一堆網友狂出餿主意：「賺爛」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名年輕正妹前天下午騎Ubike時，驚見置物籃中有一包夾鏈袋，袋中竟是白色結晶體，貼文問「為什麼Ubike裡面有這個？」有網友稱，「是冰糖，可煮燕窩」，不少網友出餿主意：「騎到下個還車點算運毒嗎」、「賺爛」；警方指到場已未發現物品，將清查租借人身分。

一名大眼正妹在網路社群Threads貼文問「為什麼Ubike裡面有這個？」只見附上的影片裡Ubike的置物籃內有一包裝了白色結晶體的夾鏈袋，由於狀似毒品結晶體，引發網友熱議。

有網友笑稱，「冰糖吧，帶回家煮燕窩」、「冰糖啦 別緊張」；有網友則指「借到別人要借的車了？」、「騎到下個還車點算是運毒嗎？」有網友出餿主意指，「一公克2、3000，回去量一下」、「賺爛了，賺爛了」、「直接騎去警局」、「不撿白不撿」；有網友則提醒「報案處理以免影響自身權益喔」。

鳳山警分局指出，張姓女子於前天傍晚4時19分報案後，鳳崗派出所警方隨即前往現場，依影片所示的編號逐一查找Ubike單車，但因張女當時已租借其他單車離去，警方到場時，該輛單車已被其他人借走，周邊草地亦未尋獲可疑夾鏈袋。

警方指出，已聯繫原PO張女到所說明，並製作相關筆錄，以利釐清案情。後調閱周邊監視器影像追查該輛單車使用情形，惟部分畫面有死角，尚未能確認實際租借人身分。另已同步聯繫Ubike客服單位協助查證，以追查可疑人物。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄市UBike單車示意圖。記者石秀華／攝影
高雄市UBike單車示意圖。記者石秀華／攝影

毒品 高雄市 Ubike

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