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男子暗網學製毒嘉市警方跨縣破獲DMT製毒工廠 破解電子菸彈新包裝
網路時代，製毒手法不斷翻新，甚至躲進暗網世界與警方周旋。嘉義市警局刑警大隊科技犯罪偵查隊去年底透過網路巡邏與大數據分析，鎖定住在宜蘭縣陳姓男子，發現疑似在住家設製毒工廠，秘密製造第二級毒品「二甲基色胺」（DMT），警方跨縣追查，長途奔波數百公里，會同宜蘭縣警局刑警大隊與台中市警局，報請宜蘭檢察官指揮偵辦。經長時間蒐證埋伏，3月底攻堅查獲藏身民宅DMT製毒工廠，當場逮捕陳姓主嫌。
警方調查，年近40歲陳姓嫌犯並無化工背景，貪圖製毒販毒暴利，透過暗網自學製毒技術，網購化學原料，在住處打造簡易實驗室。為避免毒氣傷害，配備防毒面具護目鏡，全副武裝提煉。現場環境如小型化學工廠，設備齊全。
警方3月底攻堅，查獲藏身民宅DMT製毒工廠，當場逮捕陳姓嫌犯，查扣毒品原料3包，以及可調溫加熱器、蒸餾瓶、分液漏斗等數十項專業器材，發現氫氧化鈉、二甲苯、乙醇等多種高危險化學溶劑，潛藏爆炸與公共安全風險。初步調查工廠設立不久，未發現毒品外流。
警方指出，DMT屬強效迷幻藥，施用後產生強烈幻覺，甚至引發精神錯亂，對大腦神經造成不可逆傷害。近來不法集團將此類新興毒品混入電子菸彈，每包以3千至5千元不等販售牟取暴利，以新潮外觀與多樣口味，降低年輕族群戒心，成為毒品滲透校園與夜店的新管道。
警方偵訊，陳姓嫌犯避重就輕，辯稱受友人唆使，不承認犯行，遭法院裁定羈押，全案持續擴大追查是否有共犯。警方強調，面對新興毒品與科技犯罪結合趨勢，將持續強化網路巡查與跨區合作，全力斬斷毒品來源，防堵毒害年輕世代。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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