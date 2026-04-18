男子暗網學製毒嘉市警方跨縣破獲DMT製毒工廠 破解電子菸彈新包裝

連一鮑魚前負責人鍾文智炒作存託憑證（TDR）獲利4億7千萬元，累計刑期30年5月定讞，發監前棄1億保金潛逃。台灣高等法院未延長科技設備監控，且用「審理單」替代裁定，檢方無法抗告，惹議。法官陳勇松遭司法院移送懲戒，監察院也彈劾，職務法庭今開庭，陳說，「沒注意到鍾文智罪很重、有矚目性」，並稱是依「無罪推定原則」做決定。

2026-04-17 13:16