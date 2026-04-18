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醉父用枕頭悶死5歲兒 一審判無期

聯合報／ 記者游明煌／新北報導

基隆簡姓男子去年五月酒後用枕頭悶死五歲兒子，他前妻淚訴請求簡男判死，合議庭認為，簡男手段殘忍、喪失道德底線罪大惡極，但國民法庭考量簡男與前妻長期因經濟爭執，壓力無法紓解等因素，判簡男無期徒刑、褫奪公權終身。

起訴指出，簡男與張姓妻子結婚十四年，去年夫妻口角，簡男動手毆妻，簡妻聲請保護令，帶兒子回娘家居住，準備離婚及爭取兒子監護權，但未禁止簡男探視兒子及帶回家同住。有天簡男接兒子回家，隔天未送去幼兒園上課，簡妻上門才發現愛子慘死，檢方去年依成年人故意對兒童犯殺人等罪起訴簡男，兩人目前離婚。

張女請求法官判死刑，還兒子一個公道。簡男也表示「請法官判我死刑」。

合議庭指出，簡男自述酒後行凶卻未自首，警詢時能確切地回答，未因飲酒影響行為能力，聲稱犯罪動機是因為前妻要把兒子帶走，雙方才發生衝突，承認對張女有仇恨。

檢警相驗時，發現男童不只呼吸道阻塞，連肺部也有腫脹，顯示生前曾歷經掙扎，合議庭批簡男手段殘忍，教化可能性堪慮。

死刑 離婚 基隆

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