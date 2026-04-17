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小三通藏毒破功！金門攔5公斤K他命原料 「水客」下場曝光

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門小三通航線查獲毒品走私案件。金門地檢署今日表示，經檢、調、關務單位聯手查緝，昨日成功攔截一批企圖闖關入境的毒品先驅原料，查獲製造K他命的重要原料「鄰酮」5公斤，今將涉案王姓男子聲請羈押禁見獲准，及時阻斷毒品流入市面。

檢方指出，本案源於關務署高雄關高雄機場分關離島派出課於昨日在水頭碼頭執勤時，發現一名從事俗稱「水客」的王姓男子形跡可疑，經攔查發現王姓男子，利用「小三通」途徑走私製造第三級毒品愷他命之第四級毒品先驅原料「鄰酮」後，立即通報該署及法務部調查局福建省調查處，該署旋即指派陳岱君檢察官指揮偵辦。

據了解，王男疑似今年4月才來金門從事小三通水客帶貨，近期頻繁進出，疑似試探邊境查緝強度，或許是「賊星該敗」，這次其攜帶的行李箱內僅裝有一桶標示為清潔劑的液體，內容異常，引起關務人員警覺，關務人員將其攔查，經以拉曼毒品光譜檢測儀進行初步檢驗，當場驗出該液體為製造第三級毒品愷他命的重要先驅原料「鄰酮」，隨即通報金門地檢署及法務部調查局福建省調查處。

案經檢、調、關務三方密切合作，承辦檢察官偵訊完畢後，認被告王姓男子涉嫌違反毒品危害防制條例之運輸毒品罪嫌重大，於今日下午向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方表示，「鄰酮」為製造愷他命的關鍵先驅原料，一旦流入地下製毒網絡，可能轉化為大量毒品，對社會危害深遠；本案能在邊境即時攔截，對於防堵毒品於境外具有指標意義。

金門地檢署也強調，任何毒品犯罪，均為國法不容，且害人害己；將持續強化跨機關合作機制，嚴密查緝金門小三通邊境走私毒品及先驅原料之犯罪行為，守護國人健康，並呼籲不法份子切勿心存僥倖，挑戰政府打擊犯罪之決心。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

金門地檢署今天指出，在該署、調查處與關務單位聯手查緝下，昨成功攔截一批企圖闖關入境的毒品先驅原料，查獲俗稱K他命的重要製毒原料「鄰酮」5公斤，今將涉案王姓男子聲請羈押禁見獲准。記者蔡家蓁／攝影
金門地檢署今天指出，在該署、調查處與關務單位聯手查緝下，昨成功攔截一批企圖闖關入境的毒品先驅原料，查獲俗稱K他命的重要製毒原料「鄰酮」5公斤，今將涉案王姓男子聲請羈押禁見獲准。記者蔡家蓁／攝影

關務署高雄關高雄機場分關離島派出課昨日在水頭碼頭執勤時，發現一名「水客」王姓男子行跡可疑，經攔查發現王男利用「小三通」途徑走私製造第三級毒品愷他命之第四級毒品先驅原料「鄰酮」後，將人送辦。圖為海關平日作業圖。圖／金門地檢署提供
關務署高雄關高雄機場分關離島派出課昨日在水頭碼頭執勤時，發現一名「水客」王姓男子行跡可疑，經攔查發現王男利用「小三通」途徑走私製造第三級毒品愷他命之第四級毒品先驅原料「鄰酮」後，將人送辦。圖為海關平日作業圖。圖／金門地檢署提供

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