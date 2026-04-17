影／新北刑大迎面衝撞嫌犯車頭畫片曝光 偵防車「氣囊炸開」逮2嫌

新北市刑警大隊今天上午在五股區飛車追逐圍捕詐騙集團成員，以車頭迎面對撞方式，把嫌犯車輛撞離車道衝上路旁花圃。警匪激烈衝撞畫面曝光，偵防車即使車頭全毀、氣囊炸開，員警仍奮力衝出車外逮捕2名嫌犯。

據了解，刑大偵4隊上午11時許在疏洪道堤防邊的疏洪北路發現嫌犯車輛，2輛偵防車分頭行動打算前後夾擊，A車尾隨過程被民眾駕駛小貨車插進嫌犯和警方車輛之間，B車即從嫌犯正面逆向逼近。

嫌犯察覺後猛然轉向跨越道路中線企圖突圍逃逸，前方偵防車便直接朝他的車頭撞過去。嫌犯車輛失控旋轉衝上路旁花圃，偵防車車頭撞爛向後滑行，員警不顧疼痛立刻下車追捕嫌犯，開貨車的民眾也衝去幫忙，順利壓制逮捕開車的31歲吳姓、車上另1名27歲鍾姓嫌犯，查扣手機、贓款等證物。

新北市刑警大隊今天上午在五股區圍捕詐騙集團成員，以車頭迎面對撞方式，把嫌犯車輛撞離車道衝上路旁花圃，員警衝出車外逮捕開車的31歲吳姓男子。記者林昭彰／翻攝

新北市刑警大隊今天上午在五股區圍捕詐騙集團成員，以車頭迎面對撞方式，把嫌犯車輛撞離車道衝上路旁花圃，員警衝出車外壓制逮捕27歲鍾姓嫌犯，查扣手機、贓款等證物。記者林昭彰／翻攝

新北市刑警大隊今天上午在五股區圍捕詐騙集團成員，以車頭迎面對撞方式，把嫌犯車輛撞離車道衝上路旁花圃。偵防車車頭全毀、氣囊炸開，員警仍奮力衝出車外逮捕2名嫌犯。記者林昭彰／翻攝