快訊

台日護照品質有差？台灣夫嘆封面變形「太太的就沒事」 一票苦主點頭

評／老共一紙函文 就讓葉公好龍的賴政府當場現形

前妻淚求判死刑！狠父手段凶殘殺害親生兒 國民法庭判無期原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

台中4人玩「Polymarket」下注選舉賭盤落網 檢籲快檢舉賺千萬獎金

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

年底縣市長選舉接近，全台各地選舉賭盤頻傳，台中檢警15日抓到4名賭客利用去中心化預測平台「Polymarket」下注，企圖以虛擬幣獲利。涉嫌賭博、違反選罷法；檢方說，民眾可撥檢舉專線，若檢舉境外勢力介選、選舉賭盤成立，最高可各獲2000萬元、500萬元獎金。

台中地檢表示，獲報發現去中心化預測平台「Polymarket」針對今年11月28日地方公職人員選舉開設賭盤，以「2026 Taiwanese Local Elections：PartyWinner（2026年台灣地方選舉：政黨獲勝者）」為標的，誘使不特定民眾以虛擬貨幣投注選舉結果。

中檢說，檢察長洪家原高度重視，指派檢察官翁嘉隆指揮台中市刑大隊科技犯罪偵查隊，15日持搜索票兵分多路，查獲詹姓、林姓、徐姓及黃姓等4名涉案賭客。

檢方以4人涉犯公職人員選舉罷免法第103條之1第2項、刑法第266條第2項以電信設備、電子通訊、網際網路或其他相類之方法以選舉結果為標的之賭博財物罪嫌，複訊後均請回。

中檢說，專案小組追查發現，「Polymarket」是利用區塊鏈技術的去中心化特性，並以等值美元的穩定幣「USDC」作為投注媒介，該賭盤以獲得最多地方政府縣市長席次的政黨為結算依據，計算範圍涵蓋全國22個縣市。

由於虛擬貨幣具跨境流動迅速、高度匿名及追查不易等特性，已成為境外資金與不法賭盤介入選舉的新興管道，這類行為藉由賠率浮動製造投機氛圍，足影響選民觀感、投票意向，對選舉公平性及民主秩序構成重大危害。

中檢也說，民眾若發現有賄選、選舉賭盤、境外勢力或假訊息介入選舉等情事，可撥打檢舉專線0800024099，按4檢舉。檢舉境外勢力介選，最高可獲2000萬元獎金、檢舉選舉賭盤，最高可獲500萬元獎金。

台中地檢。記者曾健祐／攝影
台中地檢。記者曾健祐／攝影

賭博 台中 虛擬貨幣

延伸閱讀

桃園首見境外虛擬幣選舉賭盤！台男押注縣市長席次 返國遭拘提

桃檢破獲九合一選舉賭盤 逮1賭客送辦

查賄全面啟動嘉檢祭7大鐵腕因應選戰 鎖定賭盤、假訊息與境外勢力

詐團誘截圖電支付款碼詐財 台中檢警逮6嫌收押

相關新聞

影／新北刑大迎面衝撞嫌犯車頭畫片曝光 偵防車「氣囊炸開」逮2嫌

新北市刑警大隊今天上午在五股區飛車追逐圍捕詐騙集團成員，以車頭迎面對撞方式，把嫌犯車輛撞離車道衝上路旁花圃。警匪激烈衝撞畫面曝光，偵防車即使車頭全毀、氣囊炸開，員警仍奮力衝出車外逮捕2名嫌犯。

出大包！讓鍾文智溜走的法官說不知道他被判30年5月 稱不知矚目

連一鮑魚前負責人鍾文智炒作存託憑證（TDR）獲利4億7千萬元，累計刑期30年5月定讞，發監前棄1億保金潛逃。台灣高等法院未延長科技設備監控，且用「審理單」替代裁定，檢方無法抗告，惹議。法官陳勇松遭司法院移送懲戒，監察院也彈劾，職務法庭今開庭，陳說，「沒注意到鍾文智罪很重、有矚目性」，並稱是依「無罪推定原則」做決定。

小三通藏毒破功！金門攔5公斤K他命原料 「水客」下場曝光

金門小三通航線查獲毒品走私案件。金門地檢署今日表示，經檢、調、關務單位聯手查緝，昨日成功攔截一批企圖闖關入境的毒品先驅原料，查獲製造K他命的重要原料「鄰酮」5公斤，今將涉案王姓男子聲請羈押禁見獲准，及時阻斷毒品流入市面。

台中4人玩「Polymarket」下注選舉賭盤落網 檢籲快檢舉賺千萬獎金

年底縣市長選舉接近，全台各地選舉賭盤頻傳，台中檢警15日抓到4名賭客利用去中心化預測平台「Polymarket」下注，企圖以虛擬幣獲利。涉嫌賭博、違反選罷法；檢方說，民眾可撥檢舉專線，若檢舉境外勢力介選、選舉賭盤成立，最高可各獲2000萬元、500萬元獎金。

影／毒品變身潮玩咖啡包誘騙年輕人 嘉市警偵破5大案查獲行動軍火庫

年底選前治安全面升級，嘉義市警察局展開強力掃蕩行動，鎖定新興毒品與販毒、詐欺集團，下午在警局舉行治安成果發表會，公布5件重大槍毒案件，揭露毒品犯罪手法日益翻新，偽裝成流行玩具滲透年輕族群，情況令人震驚。

台南5個月大男嬰遭虐死裝袋棄屍 檢今起訴生父母等3人

台南去年底驚傳5個月大方姓男嬰死亡案件，據查，男嬰出生後沒依規定打疫苗，因父母居無定所，經社政查訪未獲後轉由警政協尋，終在新市區大排下尋獲裝有其屍體的黑色塑膠袋，追出男嬰生前疑遭父母及父親乾妹凌女3人凌虐致死，檢方今依妨害幼童發育致死罪嫌等起訴3人，並將在押中方父及凌女移送台南地院審理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。