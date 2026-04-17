台中4人玩「Polymarket」下注選舉賭盤落網 檢籲快檢舉賺千萬獎金

年底縣市長選舉接近，全台各地選舉賭盤頻傳，台中檢警15日抓到4名賭客利用去中心化預測平台「Polymarket」下注，企圖以虛擬幣獲利。涉嫌賭博、違反選罷法；檢方說，民眾可撥檢舉專線，若檢舉境外勢力介選、選舉賭盤成立，最高可各獲2000萬元、500萬元獎金。

台中地檢表示，獲報發現去中心化預測平台「Polymarket」針對今年11月28日地方公職人員選舉開設賭盤，以「2026 Taiwanese Local Elections：PartyWinner（2026年台灣地方選舉：政黨獲勝者）」為標的，誘使不特定民眾以虛擬貨幣投注選舉結果。

中檢說，檢察長洪家原高度重視，指派檢察官翁嘉隆指揮台中市刑大隊科技犯罪偵查隊，15日持搜索票兵分多路，查獲詹姓、林姓、徐姓及黃姓等4名涉案賭客。

檢方以4人涉犯公職人員選舉罷免法第103條之1第2項、刑法第266條第2項以電信設備、電子通訊、網際網路或其他相類之方法以選舉結果為標的之賭博財物罪嫌，複訊後均請回。

中檢說，專案小組追查發現，「Polymarket」是利用區塊鏈技術的去中心化特性，並以等值美元的穩定幣「USDC」作為投注媒介，該賭盤以獲得最多地方政府縣市長席次的政黨為結算依據，計算範圍涵蓋全國22個縣市。

由於虛擬貨幣具跨境流動迅速、高度匿名及追查不易等特性，已成為境外資金與不法賭盤介入選舉的新興管道，這類行為藉由賠率浮動製造投機氛圍，足影響選民觀感、投票意向，對選舉公平性及民主秩序構成重大危害。

中檢也說，民眾若發現有賄選、選舉賭盤、境外勢力或假訊息介入選舉等情事，可撥打檢舉專線0800024099，按4檢舉。檢舉境外勢力介選，最高可獲2000萬元獎金、檢舉選舉賭盤，最高可獲500萬元獎金。