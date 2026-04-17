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影／毒品變身潮玩咖啡包誘騙年輕人 嘉市警偵破5大案查獲行動軍火庫

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

年底選前治安全面升級，嘉義市警察局展開強力掃蕩行動，鎖定新興毒品與販毒、詐欺集團，下午在警局舉行治安成果發表會，公布5件重大槍毒案件，揭露毒品犯罪手法日益翻新，偽裝成流行玩具滲透年輕族群，情況令人震驚。

市長黃敏惠、議長陳姿妏及多位議員、警友會理事長陳建言等出席成果發表會，檢視查扣大量毒品、製毒器具與槍械，對警方表現高度肯定，慰勉頒獎局長陳明志及偵辦員警辛勞。

黃市長強調，警方積極查緝，有效防堵毒品流入校園與社區，對維護青少年安全健康至關重要。警方指出，不法集團為躲避查緝，將毒品包裝成「拉布布」、「瑪利歐」等熱門造型咖啡包，將喪屍菸彈混入水果香精，製成具吸引力的新興毒品，降低青少年戒心。所幸警方蒐證、跟監埋伏，成功破獲2起重大毒品案，查扣毒品咖啡包高達1220包、彩虹菸1027支及現金56萬餘元，並將2名主嫌聲押獲准。

其中一起跨縣市行動，警方運用大數據分析，聯手宜蘭警方遠征百里，直搗DMT（二甲基色胺）製毒工廠，查扣大批化學設備，成功阻斷毒品源頭，主嫌羈押。另1起鎖定依托咪酯菸彈流向，跨足台南、嘉義縣，連破5座分裝工廠，查扣大量成品與半成品，並逮捕1名通緝犯。

警方同時攔截1起網購詐騙案，從包裹中查獲高達150萬元現金，進一步追查發現1名婦人遭假客服詐騙，損失超過400萬元，犯嫌遭羈押。另一起查獲「行動軍火庫」，逮捕林、沈等嫌犯，起出長槍1把、短槍4把、子彈63顆及散彈1顆，火力驚人。

局長陳明志感謝市長率先全國，增加員警繁重勤務加給，嘉市今年首季詐欺件數與財損下降，但「網路購物詐騙」件數逆勢增加，財損增多，面對「毒品童趣化」與「詐騙網路化」，警方持續向上刨根、斷絕黑金，結合超人氣「警察大白熊」宣導IP，深入校園社區落實分眾教育。盼家長留意青少年交友，民眾遇可疑人事物或陌生匯款要求，立即撥打110或165專線，將毒品詐騙趕出嘉市。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

嘉市警局下午治安成果發表會，公布5件重大槍毒案件，揭露毒品偽裝成流行玩具滲透年輕族群，情況令人震驚。市長黃敏惠、議長陳姿妏及多位議員等出席，檢視查扣大量毒品、製毒器具與槍械，對警方表現高度肯定，慰勉頒獎局長陳明志及偵辦員警辛勞。記者魯永明／攝影
嘉市警局下午治安成果發表會，公布5件重大槍毒案件，揭露毒品偽裝成流行玩具滲透年輕族群，情況令人震驚。市長黃敏惠、議長陳姿妏及多位議員等出席，檢視查扣大量毒品、製毒器具與槍械，對警方表現高度肯定，慰勉頒獎局長陳明志及偵辦員警辛勞。記者魯永明／攝影

嘉市警局下午治安成果發表會，公布5件重大槍毒案件，揭露毒品偽裝成流行玩具滲透年輕族群，情況令人震驚。市長黃敏惠、議長陳姿妏及多位議員等出席，檢視查扣大量毒品、製毒器具與槍械，對警方表現高度肯定，慰勉頒獎局長陳明志及偵辦員警辛勞。記者魯永明／攝影
嘉市警局下午治安成果發表會，公布5件重大槍毒案件，揭露毒品偽裝成流行玩具滲透年輕族群，情況令人震驚。市長黃敏惠、議長陳姿妏及多位議員等出席，檢視查扣大量毒品、製毒器具與槍械，對警方表現高度肯定，慰勉頒獎局長陳明志及偵辦員警辛勞。記者魯永明／攝影

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毒品 黃敏惠 嘉義

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