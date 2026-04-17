台南5個月大男嬰遭虐死裝袋棄屍 檢今起訴生父母等3人

台南去年底驚傳5個月大方姓男嬰死亡案件，據查，男嬰出生後沒依規定打疫苗，因父母居無定所，經社政查訪未獲後轉由警政協尋，終在新市區大排下尋獲裝有其屍體的黑色塑膠袋，追出男嬰生前疑遭父母及父親乾姊3人凌虐致死，檢方今依妨害幼童發育致死罪嫌等起訴3人，並將在押中方父及凌女移送台南地院審理。

檢方起訴，方童父母及凌女自男嬰自去年7月出生起 ，在新市住處與永康租屋處，父親多次以不明長條軟棒或徒手毆打男嬰，凌女則以拳頭揍擊其肚子，母親則以手拍打其臉頰並持拖鞋等物毆打其臀部等，致男嬰右鎖骨遠心端骨痂、右肋骨第八肋骨及左膝部陳舊性骨折等舊傷。

直至去年11月10日晚間在永康租屋處，3人見男嬰哭鬧，父親徒手毆打其胸部，凌女以拳頭揍腹部，母親則將男嬰頭部推撞向牆壁致「叩」一聲，造成男嬰頭骨及右側第九肋骨骨折等致死。

方父等人發現並確認男嬰已死亡後，謀議將男嬰屍體丟棄，由母親及凌女先以藍色垃圾袋包裹其屍體，再裝入黑色塑膠袋內，再由父親騎乘電動機車搭載凌女至新市區永新路與高鐵橋下台南段道路交岔路口，再由凌女下車將裝有男嬰屍體的塑膠袋丟落橋下排水溝棄屍。

後因台南市府社會局專責人員發現男嬰去向不明，並通報員警代為協尋，經員警於去年12月18日發現方父騎乘電動自行車搭載妻子，加以攔停並盤問男嬰下落，才供出已將男嬰屍體遺棄在排水溝，並由員警於同日晚間9時58分許在排水溝起獲男嬰屍體。

檢方指出，方嬰父母及凌女3人共同犯刑法中對於未滿7歲之人，施以凌虐而妨害其身心健全發育因而致死、兒童及少年福利與權益保障法及刑法中成年人故意對兒童犯傷害致人於死等罪嫌，以及刑法遺棄屍體罪嫌起訴，並移送台南地院國民法官法庭審理。