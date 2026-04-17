新北最大菡生婦幼中心傳串通孕婦詐保 女院長今裁150萬元交保

台南去年底驚傳5個月大方姓男嬰死亡案件，據查，男嬰出生後沒依規定打疫苗，因父母居無定所，經社政查訪未獲後轉由警政協尋，終在新市區大排下尋獲裝有其屍體的黑色塑膠袋，追出男嬰生前疑遭父母及父親乾姊3人凌虐致死，檢方今依妨害幼童發育致死罪嫌等起訴3人，並將在押中方父及凌女移送台南地院審理。

2026-04-17 10:49