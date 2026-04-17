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新北最大菡生婦幼中心傳串通孕婦詐保 女院長今裁150萬元交保

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新北最大菡生婦幼中心傳串通孕婦詐保 女院長今裁150萬元交保

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市板橋區知名婦產科機構菡生婦幼診所遭檢舉涉嫌詐領健保補助費，新北檢方昨指揮法務部調查局新北市調查處展開搜索行動，並帶回院長邱淑芳及多名醫事人員經漏夜調查，女院長邱淑芳今裁定150萬元，副院長林文傑 120萬元交保。

檢調接獲檢舉，指新北市知名菡生婦幼中心偽造不實患者病歷，涉及詐保事件。調查局新北市調處昨日兵分多路搜索菡生婦幼中心等處所，約談院長邱淑芳及副院長林文傑等多名醫師、3名護理人員及9名產婦到案，晚間陸續移送新北地檢署依偽造文書、詐欺等罪嫌複訊。

檢方經漏夜複訊後，今天上午裁定院長邱淑芳150萬元、副院長林文傑120萬元、醫師郭仲瀅80萬元、醫師林純如50萬元，護理師3人3萬元至8萬元交保；另產婦9人，2人5萬交保，其餘限制住居。據瞭解，相關涉案人員與偽造孕婦「胎位不正」等診斷證明向保險公司詐保有關，案情恐持續延燒。

新北最大菡生婦幼中心傳詐保昨遭檢調人員搜索，女院長邱淑芳今裁定150萬元，副院長林文傑 120萬元交保。聯合報系資料照片
新北最大菡生婦幼中心傳詐保昨遭檢調人員搜索，女院長邱淑芳今裁定150萬元，副院長林文傑 120萬元交保。聯合報系資料照片

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