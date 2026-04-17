衛福部回應社工訴求：優化收出養流程 強化人力

剴剴案社工陳尚潔遭依過失致死判刑兩年，社工團體無不感慨，若不檢討收出養及安置制度，「以後誰敢當社工？」，要求衛福部修正「居家托育服務中心訪視輔導工作指引」（簡稱居家托育訪視指引）防止再發生類似事件。衛福部指出，剴剴案後優化多項收出養、托育措施，提升高風險托育訪視次數、新增安置保母職前訓練，往後將廣納各界意見優化制度。

衛福部社家署副署長張美美說，衛福部已修正「居家托育訪視指引」，當居家托育保母收托家外安置兒少，需至少六小時職前訓練，且針對家長無法每日接觸送托兒童，訪視次數由每年至少四次調升至六次。至於是否於指引中明定個案遭兒虐時的咎責對象，她說，家庭、托育情況動態且多元，需跨體系合作，「歸咎任何一方負荷都太重了」。

社家署長周道君說，衛福部已將收出養必要性改由地方政府判斷後才交由媒合機構媒合，等待收出養期間有安置需求，也由地方政府負責安置，並明定跨轄安置流程。

衛福部目前要求社工加強訪視，且每次訪視都需見到個案本人，恐增加社工工作量，加上保母恐隱匿照顧情況，讓第一線社工難以了解實情。東華大學民族發展與社工學系退休教授賴兩陽說，建議衛福部跨司署研究，研擬保母心理衡鑑相關指標。

衛福部次長呂建德說，社工責任範圍涉及制度運作與多重專業面向，將會持續討論，且持續優化社工人力配置、教育訓練與支持系統，提供第一線人員穩定執業環境，收出養制度修法也會強化監督、訪視及資訊整合，並由公權力提前介入評估。

北市社會局表示，尊重法院判決結果，目前已對無依兒童待出養安置期間，率先推動「縣市主責社工、收出養媒合機構及居托中心」三方共訪，並擴大至北北基桃共同合作。