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新北最大菡生婦幼中心傳串通孕婦詐保 女院長今裁150萬元交保

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獨／新北最大菡生婦幼中心驚傳詐保遭搜索 院長150萬、副院長120萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

檢調接獲檢舉，指新北市知名菡生婦幼中心偽造不實患者病歷，涉及詐保事件。調查局16日兵分多路搜索菡生婦幼中心等處所，約談多名醫師、護理人員到案，晚間陸續移送新北地檢署複訊，檢方訊後命院長邱淑芳150萬、副院長120萬交保。

據了解，包括菡生婦幼中心正副院長在內多位知名醫生，分別在16日深夜至17日凌晨被依偽造文書、詐欺罪交保，涉案情節與偽造孕婦「胎位不正」診斷證明，向保險公司詐保有關，案情恐持續延燒。

菡生婦幼中心號稱擁有最佳女醫生陣容，可做到兼顧身心的全人醫療，菡生婦幼與醫學中心合作，提供最先進醫療篩檢服務，設有婦產科、小兒科、醫療美學等多元照護，搭配高規格的精密醫療儀器，搭配「一站式婦幼照護」，從孕期、生產、產後、育兒全流程服務，是新北是最大婦產中心。

知名禾馨醫療集團過去被控協助孕婦以「非自願」剖腹產詐取商業保險理賠金，檢方曾搜索約談禾馨營運長林思宏等人，偵辦主軸原鎖定醫師是主謀，經過濾搜索扣押物，發現不少女病患都是保經、保代業務員，因知悉理賠漏洞，慫恿醫師配合開立客製化醫療收據，讓不少壽險業者受害，北檢偵查後起訴林思宏等5名醫師。

知名菡生婦幼中心驚傳詐保案，新北檢指揮調查局搜索約談多名涉案醫師到案，漏夜偵訊。圖／報系資料照
知名菡生婦幼中心驚傳詐保案，新北檢指揮調查局搜索約談多名涉案醫師到案，漏夜偵訊。圖／報系資料照

北檢 醫師 調查局

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