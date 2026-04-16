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剴剴案社工遭判刑！社工全聯會批協力者竟成咎責對象、籲修訪視指引

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導

剴剴案社工陳尚潔遭檢方依過失致死及偽造文書罪嫌起訴，台北地院今天宣判過失致死2年有期徒刑，且無緩刑。對此，社工師公會全聯會發布聲明指出，衛福部應正視此判決對社工界衝擊，並積極防止收出養制度性缺口再發生，政府應立即修正「訪視指引」，建立合理職務執行風險分擔機制，明確醫療、托育與行政機關之間協作義務。

社工師公會全聯會理事長吳玉琴表示，法官雖於判決書中，強調僅針對陳姓社工個人，而非社工群體，但社工界仍擔憂，本次判例一出，未來相關社會事件均可引用，認定社工「自願承擔保護義務」須負保證人責任。事實上，自願承擔保護義務的是社福機構而非社工個人，且社工「不是保母，也非救生員」，其職責非直接照顧個案並為其安全負責，而是評估需要、連結資源。

吳玉琴指出，每一位克盡職守的社工都可能被依保證人地位課以刑責，恐釀成兒少保護社工離職潮，本案「保母姐妹為施虐者，她們才是真正的保證人」，雖理解民眾對兒少生命消逝感到憤怒，但也呼籲不該無上限、無差別攻擊社工群體，社工遭遇外界指責令她心疼，呼籲所有社工持續做好專業角色，包括評估紀錄、積極連結資源等，「做好分際內的工作，便能保護專業、保護自己。」

全聯會聲明中強調，社工的工作核心是陪伴與賦權，而非監控與偵查， 唯有讓社工回歸專業角色，而非讓制度中的協力者，成為被究責對象，擔憂司法機關將「危險源控制」、「自願承擔保護義務」等建構社工專業為全能的「保證人地位」，恐將導致社工防禦性作為，使脆弱家庭失去真正的專業支持，呼籲社會大眾理性看待判決，給社工更多專業理解與支持。

社工師公會全聯會發布聲明指出，衛福部應正視此判決對社工界衝擊，並積極防止收出養制度性缺口再發生，政府應立即修正「訪視指引」。圖／社工師公會全聯會提供
社工師公會全聯會發布聲明指出，衛福部應正視此判決對社工界衝擊，並積極防止收出養制度性缺口再發生，政府應立即修正「訪視指引」。圖／社工師公會全聯會提供

社工 衛福部 吳玉琴 剴剴案

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